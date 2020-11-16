Siyanür nedir? Siyanür nelerde bulunur?

Siyanür bir karbon ve üç azottan oluşan, inorganik ve organik çeşitleri olan kimyasal bileşiklerdir. Siyanürün organik bileşikleri genellikle zararsızdır. Vücutta depolanmaz ve kansere sebep olacak özellik taşımaz. Bazı bitkiler ve hayvanlar siyanürü doğal olarak üretebilir. Birçok meyvede ve sebzede bileşikleri üretilen siyanür çeşitleri endüstriyel alanlarda da kullanılır.

Siyanürün Hayatınızdaki Yeri

Siyanür kelimesini haberlerde, gazetelerde, internette siyanür zehirlenmesi, siyanür ölümleri gibi başlıklar altında görürsünüz. Çünkü siyanür ve siyanür çeşitleri oldukça tehlikelidir. Ölümcül etkisinin olduğu İkinci Dünya Savaşı sırasında net olarak görülmüştür. Hatta Alman askerlerinin intihar amaçlı siyanür içeren ilaçlar kullandığı söylenir.

Siyanür ile demir çelik endüstrisi, maden sanayisi, optik endüstrisi, gübre sanayisi ve fotoğrafçılık gibi çeşitli alanlarda karşılaşılabilir. Siyanürün en çok kullanıldığı alanlar sırasıyla kimyasal üretim endüstrisi, naylon üretim, poliamit üretim, akrilik üretim ve plastik üretim sanayileridir. Maden sanayisinde ise siyanür ile altın ve gümüş üretimi gerçekleştirilir. Ancak üretim sonucunda oluşan artıklar içerisindeki siyanür uygun bozundurma ünitesi ile uzaklaştırılabilir. Uygun bozunma ünitesi (INCO) bulunmayan yerlerdeki üretim sonucu oluşan siyanür artıkları yer altı sularına karışabilir. Bu da görüntü kirliliğinin yanı sıra çevre felaketlerine yol açabilir. Neyse ki kurulan atık barajları bu tip olası çevresel sorunların önüne geçer.