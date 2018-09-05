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Siyasetçiler yüksek lisans diplomalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'ye diplomaları verildi - Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın: - "İnşallah diğer siyasetçilerimize örnek olur çünkü siyaseti yaparken siyasetin ilmini de yapmak hem memleketimize hem de insanımızın kendisine çok katkı sağlar"

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayarak diplomalarını aldı.

Rektörlükte düzenlenen törende, Babaş ve Ünlü'ye yüksek lisans diplomaları KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın tarafından verildi.

Aydın, yaptığı konuşmada, Babaş ve Ünlü'nün hem şeref misafirleri hem de şeref öğrencileri olduğunu söyledi.

Babaş'a diplomasını veren Aydın, şunları kaydetti:

"Bizim hocalarımızdan sürekli 'Başkan Bey derslerinde çok dikkatli. En ufak, derslerini aksatmıyor, derslerine çok iyi çalışıyor' diye duyduk. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'ndan Kastamonu Belediye Başkanımız Sayın Tahsin Babaş mezun oldu. Diploma kendisine, ailesine, üniversitemize ve Kastamonu'ya hayırlı olsun."

Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise yüksek lisans eğitimini tamamladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Eğitimin yaşı yoktur. Görevde olduğum sürece öğrenmek, bilgi almak için uğraştım. Bu bize büyük fayda sağladı. Hem çağın gelişen teknolojilerine ayak uydurmak hem bilimsel verileri öğrenmek hem de iş hayatımızdaki bütün öğretileri öğrenebilmek için devamlı okumak gerekir." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'ye de diplomasını vererek tebrik eden Rektör Aydın, "İnşallah diğer siyasetçilerimize örnek olur. Çünkü siyaseti yaparken siyasetin ilmini de yapmak hem memleketimize hem de insanımızın kendisine çok katkı sağlar. İl Başkanımızı da tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan Ünlü de yüksek lisansını tamamladığı için gurur duyduğunu belirterek, üniversite çalışanlarına teşekkür etti.

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