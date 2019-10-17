HABER

"Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:33 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir" - "Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. 'Sizlere yaptırımları yapacağız' derken hukukun bu şekilde siyasal bir yaklaşıma ya da düşünceye dayanak oluşturması, hukukun kullanılması kabul edilebilir bir şey değil"

İZMİR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı sürecine ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir." dedi.

Bakan Gül, Balçova ilçesinde düzenlenen 1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu açılış töreninin ardından gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'de Halkbank hakkında başlatılan yargı sürecini değerlendiren Abdulhamit Gül, şöyle konuştu:

"Açılan dava hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğu açıktır. Zamanlaması itibarıyla tam Türkiye'ye dair ambargoların yaptırımların konuşulduğu süreçtir. Türkiye'nin haklı şekilde yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir. Daha önce hukuka aykırı delillerle oluşturulan Atilla davasını hep beraber izledik. Bunun benzerinin tekrar yürürlüğe konmasına yönelik bir süreçtir. Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. 'Sizlere yaptırımları yapacağız' derken hukukun bu şekilde siyasal bir yaklaşıma ya da düşünceye dayanak oluşturması, hukukun kullanılması kabul edilebilir bir şey değil. Hukuk adına, demokrasi adına, insan hakları adına kabul edilebilecek bir tutum değil. Kabulü mümkün olmayan bir tutum."

- "Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti 9 Ekim'de cevabı vermiştir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı iddia edilen mektuba ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bakan Gül, "Yetkili resmi makamlarca yapılan açıklama yok. Bu tür tavırlar Türkiye'ye karşı üstenci bir dil, harekata karşı yapılan kınamalar, eleştiriler olmuştur. Tüm bu üsluplara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti 9 Ekim saat 16.00 itibarıyla gereken cevabı vermiştir."

- Yargı reform belgesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'de birçok paydaşla hazırlanan Yargı Reform Belgesi'nin kanun gerektiren düzenlemeleri kapsamında birinci paketin TBMM'de milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini hatırlattı.

Paketin kabul edilmesini çok değerli ve anlamlı bir gelişme olarak nitelendiren Gül, "Elbette devamı gelecektir. Çünkü yargı hepimizin yargısı, toplumun yargısı ve her kesiminin güven duyması gereken ana limandır. Yargıya güvenin artmasına yönelik adımları memnuniyetle takip ediyoruz." diye konuştu.

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!
TSK’dan sonra Türk hackerlerden PYD’ye darbeTSK’dan sonra Türk hackerlerden PYD’ye darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül adalet bakanı Halkbank

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan çok önemli açıklama! Teröristler kimyasal silah mı kullanacak?

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Son dakika: YÖK MAKÜ'deki taciz iddiasıyla ilgili kararını verdi! Kamudan çıkarılacak

MAKÜ'deki taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 30 gün süreyle yasaklandı

Valilik açıkladı! 30 gün süreyle yasaklandı

Son dakika! Terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe!

Terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe!

Nusaybin'de 8 kişi şehit olmuştu! YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Nusaybin'de 8 kişinin şehit olduğu saldırı anı kamerada

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.