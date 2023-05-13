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  4. Siyasi propaganda serbestliği sona erdi! Partilerin bayrak ve pankartları toplandı

Siyasi propaganda serbestliği sona erdi! Partilerin bayrak ve pankartları toplandı

13.05.2023 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesi üzerine siyasi partilerin bayrakları ve pankartları belediye ekiplerince toplanmaya başlandı. Toplanan materyaller çöp arabalarına yüklenirken bazı vatandaşlar gönül verdikleri parti ve liderlerin olduğu bayrakları görevlilerden izin isteyerek aldı.

Siyasi propaganda serbestliği sona erdi! Partilerin bayrak ve pankartları toplandı

İstanbul'da ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibarıyla görev alanlarında bulunan bayrak, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti. Bu kapsamda, Fatih'te belediye temizlik ekipleri meydan, cadde ve sokaklardaki siyasi parti bayraklarını topladı.

BAZI VATANDAŞLAR İZİN İSTEYEREK BAYRAKLARI ALDI

Ekipler, maket bıçağı ve ucunda kesici alet bulunan uzun sopalarla afiş ve bayrakların iplerini kesti. Toplanan materyaller çöp arabalarına yüklenirken bazı vatandaşlar gönül verdikleri parti ve liderlerin olduğu bayrakları görevlilerden izin isteyerek aldı.

Beyoğlu'nda da belediye ekipleri partilere ait bayrak ve afişleri toplamaya başladı.

Küçükçekmece'de de ekiplerce üst geçit ve caddelerde parti afişleri ve bayrakları toplandı. (AA)

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parti bayrak siyasi

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