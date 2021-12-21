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Siyasiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni planı için ne dedi?

21.12.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek için "yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini duyurdu. Peki siyasiler 'yeni finansal alternatif' planına ne tepki verdi?

Siyasiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni planı için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. Erdoğan, vatandaşların tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek için "yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Türk Lirası hızla değer kazandı ve gün içinde 18,36'ya kadar yükselen Dolar/TL kuru, 12,3 seviyesinin altını gördü.

Dolar/TL kuru, Salı sabahına da 13 seviyesinin altında işlem görerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Twitter'da "Yine Haklı Çıktı" etiketiyle yeni plana destek verildi.

Fakat farkın Hazine'den ödenecek olması nedeniyle bu yükün vergi mükelleflerinin sırtına bineceğini söyleyerek planı eleştirenler de oldu.

Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Partili milletvekili Durmuş Yılmaz, Halk TV'de konuk olduğu bir programda Erdoğan'ın planını "U dönüşü" olarak yorumladı:

"Geri döndük demeden döndüler, ortodoks politikalara döndüler. Olan bu. Bunlar ana yolu bırakıp yan yola çıktılar ama girdikleri yol çıkmaz sokak. Bu bir faiz artışıdır. Klasik AK Parti politikalarından U dönüşüdür. Ama bu beraberinde bir takım sorunları da yanında getiren bir politika. Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Buradan siyasi bir söylem çıkarabilirler. Hem faizi, hem kuru düşürdük diye. Bunu nasıl satabilirler, satarlar mı, zaman içinde göreceğiz.

"Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir."

Durmuş'un bu sözlerine Twitter'da bazı kişiler tepki gösterdi.

Peki diğer siyasiler 'yeni finansal alternatif' planına ne tepki verdi?

https://twitter.com/drbetulsayan/status/1473067823031324674

https://twitter.com/leylasahinusta/status/1473010886646407174

https://twitter.com/Ahmet\_Davutoglu/status/1473030464952840203

https://twitter.com/FilizKer/status/1473059909067583491

https://twitter.com/GaroPaylan/status/1473024234624532494

https://twitter.com/GaroPaylan/status/1473040523015634948

https://twitter.com/s\_turpcu/status/1473161527184310277

https://twitter.com/myeneroglu/status/1473011401610481672

https://twitter.com/EToprakCHP/status/1473038730424471553

https://twitter.com/SerpilKemalbay/status/1473015892233670659

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