Siyatik sinir endometriozisi kalça ve bacak ağrısına sebep olur mu? (Prof. Dr. Taner Usta)

Siyatik Sinir Endometriozis’i çok nadir görülen, endometriozis’in en sıra dışı tutulumlarından biridir. Tüm endometriozis vakalarına bakıldığında meydana gelme olasılığı oldukça düşüktür. Ancak bu durum ortaya çıktığında ciddi şikayetlere ve yürüme ile ilgili fonksiyon kayıplarına neden olur ve kişinin yaşam kalitesini haliyle çok olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık olarak %10’unda görülen çikolata kisti hastalığının oldukça nadir rastlanan bir türü olan siyatik sinir endometriozis’i pelvis’in (leğen kemiğinin) içinde oluşan sinirin çikolata kisti ile tutulumunu ifade eder. Etkilenen tarafta çok şiddetli kalça ve bacak ağrısı ile karakterize bir sorundur.
SİYATİK SİNİR ENDOMETRİOZİS NEDİR?
Siyatik sinir insan vücudundaki en uzun ve kalın sinir olarak tanımlanabilir. Uyluk arkası, diz, baldır arkası ve ayak tabanı gibi bölgelerde oluşan hisler siyatik sinir vasıtası ile taşınır. Bazı ayak ve bacak kasları da yine bu sinir ile uyarılır. Endometriozis ya da daha bilinen adıyla çikolata kisti oluşumları nadiren de olsa bu sinirin karın içerisinde kalan bölümünü tutabilir. Bu tutunma sonucunda da siyatik sinirde meydana gelen bası sonucunda oluşan sorunlar ortaya çıkar. Eğer hastanın hikâyesi dikkatli alınamaz ve detaylı incelenmezse sorunun endometriozise bağlı meydana geldiğini anlamak çok zordur.
SİYATİK SİNİR ENDOMETRİOZİS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Siyatik sinir endometriozis hem çikolata kisti hem de bel fıtığı benzeri belirtilere neden olabilir. Siyatik sinirde tutulum bel fıtığında olduğu gibi bacaklarda ağrı, uyuşma hissi, ayak tabanından ağrı, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü gibi semptomların ortaya çıkmasına yol açabilir. Özellikle tanı gecikirse düşük ayak görülebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli detay bacak ve ayaklarda meydana gelen ağrı, karıncalanma ve uyuşma hislerinin adet döneminde şiddetlenmesidir. Çünkü adet döneminde endometriotik dokuda artan inflamasyona bağlı olarak siyatik sinir üzerindeki bası da artacağı için belirtilerin çok daha şiddetli ortaya çıkması beklenir. Başlangıçta sadece adet döneminde ağrı varken, hastalığın ilerlemesi ile devamlı olarak şiddetli ağrılar görülmeye başlanır.
SİYATİK SİNİR ENDOMETRİOZİS’İ TANISI NASIL KONUR?
Bu hastaların önemli bir kısmında genital bölgede endometriozis olmaması tanının daha da gecikmesine neden olur. Öncelikle siyatik sinir nedeni ile bu durumun olabileceği akla getirilmelidir. Kapsamlı bir Nöropelveolojik muayene yapılır. Etkilenen bölgede ve o taraftaki baldır ve bacak kas ve sinirleri detaylı değerlendirilir. Daha da kesin tanı için detaylı MR görüntüleme (MR Nörografi) istenir. Kas gücünün etkilendiği hastalarda Elektro Miyografi (EMG)’de incelemeye eklenir. Siyatik sinir ve diğer pelvik sinir cerrahisinde uzmanlaşan nöropelveologlar tarafından yapılan cerrahi müdahale sonucunda kişilerin yaşadığı tüm belirtilerin tamamına yakını ortadan kaldıralabilir ve kişi normal yaşantısına konforlu bir şekilde geri dönmektedir. Bu ameliyatlar sırasında sinir mönitörizasyonuna da başvurulabilmektedir. Ameliyat sonrası önemli noktalardan tüm hastalarda olmasa da, özellikle tanının geciktiği hastalarda biride bu konuda uzmanlaşmış Fizik Tedavi ve Rehabilatasyon (FTR) uzmanı hekimlerin gözetiminde uzun bir rehabilitasyon programına da hastanın hazırlanması gereklidir.
Prof. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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