Siyatik sinir endometriozisi kalça ve bacak ağrısına sebep olur mu? (Prof. Dr. Taner Usta)

Siyatik Sinir Endometriozis’i çok nadir görülen, endometriozis’in en sıra dışı tutulumlarından biridir. Tüm endometriozis vakalarına bakıldığında meydana gelme olasılığı oldukça düşüktür. Ancak bu durum ortaya çıktığında ciddi şikayetlere ve yürüme ile ilgili fonksiyon kayıplarına neden olur ve kişinin yaşam kalitesini haliyle çok olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık olarak %10’unda görülen çikolata kisti hastalığının oldukça nadir rastlanan bir türü olan siyatik sinir endometriozis’i pelvis’in (leğen kemiğinin) içinde oluşan sinirin çikolata kisti ile tutulumunu ifade eder. Etkilenen tarafta çok şiddetli kalça ve bacak ağrısı ile karakterize bir sorundur.

SİYATİK SİNİR ENDOMETRİOZİS NEDİR?

Siyatik sinir insan vücudundaki en uzun ve kalın sinir olarak tanımlanabilir. Uyluk arkası, diz, baldır arkası ve ayak tabanı gibi bölgelerde oluşan hisler siyatik sinir vasıtası ile taşınır. Bazı ayak ve bacak kasları da yine bu sinir ile uyarılır. Endometriozis ya da daha bilinen adıyla çikolata kisti oluşumları nadiren de olsa bu sinirin karın içerisinde kalan bölümünü tutabilir. Bu tutunma sonucunda da siyatik sinirde meydana gelen bası sonucunda oluşan sorunlar ortaya çıkar. Eğer hastanın hikâyesi dikkatli alınamaz ve detaylı incelenmezse sorunun endometriozise bağlı meydana geldiğini anlamak çok zordur.