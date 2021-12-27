Siz uyurken cildinizi gençleştiren en iyi gece kremi çeşitleri

Cilt bakımının en önemli kurallarından biri, cildi nemlendirirken ihtiyacı olan içerikleri ona vermek. Cildimiz de tüm bedenimiz gibi 24 saatlik sirkadiyen bir döngüye sahip olduğu için geceleri hücre yenilenme hızı artıyor. Dolayısıyla ihtiyaçları da gündüze kıyasla farklılaşıyor. Hal böyle olunca gündüz ve gece kremi ayrımı ortaya çıkıyor. "Gece kremi ne işe yarar?" diyorsanız siz uyurken cildinizin ihtiyacı olan nemi sağladığını ve bakımını üstlendiğini söyleyebiliriz. Kısacası cilt bakım rutininize ekleyeceğiniz gece kremi faydaları anlatmakla bitmez. Siz de uyurken cildinizin bakımını üstlenecek bir kreme ihtiyaç duyuyorsanız gelin, birlikte en iyi gece bakım kremi alternatiflerini inceleyelim.

1. Cildiniz için akıllı bir yardımcı

Geceleri cildinizin bakımını yapacak, onu nemlendirirken gençleştirecek hatta sıkılaştıracak bir ürün arıyorsanız cilt bakımı kategorisinin önde gelen markalarından Clinique'in Smart Night isimli kremine göz atabilirsiniz. Yağ içermeyen formülüyle kuru ve karma ciltler için en iyi gece kremi diyebileceğimiz ürünlerden biri olan krem, gece boyunca cildinizi nemlendirmenin yanı sıra sıkılaştırıyor, çizgi görünümünü azaltıyor ve cilt bariyerini güçlendiriyor. İçeriğinde bulunan etken maddeler sayesinde cildinizi gençleştiren krem, ihtiyacınız olan en iyi yaşlanma karşıtı gece kremi olabilir.

Clinique markasının Smart Night Gece Kremi'ni incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

2. Pürüzsüz ve eşit tonda bir ciltle uyanmak için

Siz de gece uyurken cildinizin bakımını üstlenecek, uykunuzu tam alamadığınız günlerde bile pürüzsüz ve eşit tonda bir ciltle uyanmanızı sağlayacak gece kremi arıyorsanız Clarins markasının Multi - Active Nuit Gece Kremi, tam aradığınız ürün olabilir. Cildinizi nemlendirir, besler, canlandırır ve cilt tonunuzu dengeler. Krem, yüzünüzün en çok ihtiyaç duyduğu yerde hedefe yönelik etki göstererek ince çizgilerle mücadele eder. Ayrıca uykusuz kaldığınız gecelerde bile cildinize dinlenmiş bir görünüm kazandırır.

Clarins markasının etkili gece kremini buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

3. Daha sıkı ve dolgun bir cilt görünümü için

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Siz de sabahları sıkılaşmış ve dolgun görünümlü bir ciltle uyanmak istiyorsanız ihtiyacınız olan gece kremi, Caudalie'nin Resveratrol Lift adını verdiği ürünü olabilir. Hyalüronik asit, resveratrol 500 ve vegan kolajenin yanı sıra papatya, lavanta suyu, portakal yaprağı, kırmızı kekik, ada çayı ve nane gibi ferahlatan bileşenler de içeren krem, gece boyunca cildinizi nemlendirerek daha sıkı ve dolgun bir görünüme kavuşmasını sağlar. Ayrıca kırışıklıkları da azaltarak daha aydınlık ve dinlenmiş bir cilt görünümüne kavuşmanıza yardımcı olur.

%98 doğal içerikli Caudalie Resveratrol Lift Gece Kremi'ni incelemek için buraya tıklayın.

4. Hem toparlayan hem sıkılaştıran bir gece kremi

Gece kremi önerisi demişken cilt bakımının önde gelen markalarından Estée Lauder Resilience Multi-Effect Night isimli toparlama ve sıkılaştırma etkili gece kreminden söz etmemek olmaz. Markanın zengin içerikli kremi, gece boyunca cildinizin yoğun bir şekilde beslenmesini ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. İçeriğinde bulunan güçlü tripeptid lift kompleksi ile ihtiyacı olan doğal kolajeni oluşturması için cilde yardımcı oluyor. Akşamları serum adımından sonra boyun ve dekolte bölgesi dahil olmak üzere tüm cildinize uyguladığınızda daha aydınlık ve sağlıklı görünen bir ciltle uyanmanızı sağlıyor.

Estée Lauder markasının sıkılaştırıcı gece kremini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

5. Daha canlı, esnek ve dinlenmiş bir ciltle uyanmak için

Siz de gece boyunca cildinizi nemlendirecek, canlandıracak bir krem arıyorsanız The Body Shop markasının Oils of Life Yoğun Canlandırıcı Uyku Kremi'ni tercih edebilirsiniz. Gece uyku öncesi uyguladığınızda sabaha daha canlı, esnek ve dinlenmiş bir ciltle uyanmanıza yardımcı olan gece kremi aynı zamanda yaşlanma belirtilerini de azaltıyor. Kısacası siz uyurken o, gece boyunca cildinize ihtiyacı olan bakımı sağlamak için çalışıyor.

The Body Shop markasının Oils of Life Yoğun Canlandırıcı Uyku Kremi'ni incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Nemli ve dolgun bir cilt görünümü için

Siz de cilt bakımında gece rutininize ekleyebileceğiniz, cildinize iyi bakacak bir gece kremi arıyorsanız Lancôme markasının Rénergie Nuit Multi-Lift adını verdiği gece kremine göz atabilirsiniz. Gece kremi, multi-tension teknolojisi ile geliştirilen formülü sayesinde sabahları daha pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilt görünümüne kavuşmanızı sağlıyor. Zengin içeriği gece boyunca etkisini göstererek neme doymuş ve dolgun bir cilde sahip olmanıza yardımcı oluyor.

Lancôme Rénergie Nuit Multi-Lift Gece Kremi'ni detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

7. Yüz hatlarını yeniden şekillendirmeye yardımcı olacak bir gece kremi

Yılın son fırsatları! Yüzde 60'a varan indirimler için tıklayın!

Gece uykudayken cildinizin bakımını üstlenecek ve nemlendirecek iyi bir gece kremi arıyorsanız Guerlain markasının Abeille Royale isimli ürününü inceleyebilirsiniz. Markanın arıların gücü ile formüle edilmiş ve E vitamini bulunduran gece kremi, cildi nemlendirmekle kalmıyor aynı zamanda sıkılaştırıyor ve ince çizgilerin görünümünü azaltıyor. Ayrıca içeriğinde bulunan kremsi balmumu sayesinde cilde nüfuz ederek anında rahatlık sağlıyor. Yağlı bir his bırakmayan ürün, yüz hatlarını yeniden şekillendirmeye de yardımcı oluyor.

Guerlain markasının Abeille Royal isimli gece kremini buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

8. Cildi hem pürüzsüzleştiren hem kırışıklık görünümünü azaltan bir gece kremi

Cilt bakım rutininize ekleyeceğiniz, sabahları daha pürüzsüz bir tenle uyanmanızı sağlayacak bir gece bakım ürünü arıyorsanız Vichy markasının kullananlar tarafından sıklıkla tercih edilen Liftactiv Supreme Night isimli kremi, sizin için harika bir alternatif olabilir. Zengin içerikli gece kremi, cildinizi nemlendirir, kırışık görünümünü azaltır, daha sıkı ve pürüzsüz bir ciltle uyanmanızı sağlar. Gece uyumadan önce temizlenmiş cildinize ister serumunuzun üzerine ister tek başına uygulayabilirsiniz.

Vichy markasının Liftactiv Supreme Gece Kremi'ni incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

9. Siz uyurken cildinizi yeniden yapılandıracak bir krem

Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

Cildinize ihtiyacı olan bakımı yapacak iyi bir gece kremi arıyorsanız cilt bakım ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Shiseido markasının Benefiance Nutri Perfect Night isimli gece kremine mutlaka göz atmalısınız. Ürün, gece boyunca cildinizi yeniden yapılandırıyor ve sıkılaştırarak daha genç bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Kırışıklık, sarkma ve cansız cilt görünümü gibi problemleri en aza indirmeye yardımcı olan krem ayrıca daha canlı, aydınlık ve dolgun bir cilt görünümüyle uyanmanızı sağlıyor.

Shiseido Benefiance Nutri Perfect Night için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

10. Bitkisel içerikli bir gece kremi

Cilt bakım rutininize ekleyebileceğiniz bitkisel içerikli bir gece kremi arıyorsanız Yves Rocher markasının Lifting Vegetal serisinin gece kremi, aradığınız ürün olabilir. İçeriğinde bulunan patentli bitkisel kolajen konsantresi sayesinde cildin yapısını güçlendiren, hücrelerin sıkılaştırıcı gücünü arttıran ve elastin sentezini uyaran krem, sabahları daha sıkı, pürüzsüz ve esnekliği artmış bir ciltle uyanmanızı sağlıyor. Ayrıca 1 aylık düzenli kullanım sonrası kırışıklıklarda azalmanın yanı sıra daha canlı bir cilt görünümü vadediyor.

Cildinize iyi gelecek olan Yves Rocher Lifting Vegetal Gece Kremi'ni buraya tıklayarak sepete ekleyebilirsiniz.

11. Yağlı ve akneye eğilimli ciltlere özel bir gece kremi

Yağlı, akneye eğilimli bir cildiniz varsa ve iyi bir gece kremi arıyorsanız Avene markasının cilt düzeltici gece kremini tercih edebilirsiniz. Markanın akneye eğilimli, yağlı ve sorunlu ciltler için özel olarak ürettiği krem, etkili formülü sayesinde cildi nemlendiriyor, yumuşatıyor, leke görünümünü ve cilt pürüzlerini azaltmaya yardımcı oluyor. Gece uyumadan önce temizlenmiş cildinize ister serumdan sonra ister tek başına uygulayabileceğiniz ürün, yağ içermeyen özel formülü sayesinde cildinizin sebum dengesini de koruyor.

Avene markasının düzeltici etkili gece kremini satın almak için buraya tıklayın.

12. Yaşlanmaya karşı yoğun etki isteyenler için

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Gece boyunca yaşlanma etkileriyle savaşacak ve cilt bakımınızı üstlenecek bir gece kremi arıyorsanız L'Oréal Paris markasının Revitalift Lazer x3 isimli ürününe mutlaka göz atmanızı öneririz. Pro-Xylane ve hyalüronik asit ile zenginleştirilmiş formülü kırışıklıklarınızı azaltıp cilt dokusunu düzeltmeye yardım ederken centella asiatica bileşeni de cildinizi dış etkenlere karşı koruyan katmanı güçlendiriyor. Uzun süreli kullanımda kırışıklıklarda gözle görülür bir azalma vadeden krem, cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi de sağlıyor.

Yüz hatlarını yeniden şekillendiren L'Oreal Paris Revitalift Lazer x3 Gece Kremi'ni incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

13. Kolajen tetikleyici bir gece kremi

Geceleri cilt bakımınıza devam edecek etkili bir ürün arıyorsanız Nivea'nın Hyaluron Cellular Filler serisinin gece kremini alışveriş listenize ekleyebilirsiniz. Gece kremi, hücre aktifleştiren hyaluron ve kolajen tetikleyici bir formüle sahip. Bu sayede kendi hyalüronik asit ve kolajenini üretmesi için cilt hücrelerini aktif hale getiriyor. Ayrıca gece boyunca hücre yenilenmesini destekleyerek cildin kendini yenileme hızını artırıyor ve ihtiyacı olan nemi karşılıyor. Güne daha pürüzsüz bir ciltle başlamanızı sağlıyor.

Nivea markasının Hyaluron Cellular Filler serisinde yer alan gece kremini buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

