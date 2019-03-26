"Size ağalık paşalık dayatanlara oy vermeyin"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Önümüzde bir seçim var. Bu seçimde sizlere hizmet edecek olan hizmetkarları seçeceksiniz. Sakın size ağalık, paşalık dayatımı yapanlara oy vermeyin. Bu millet onlardan çok çekti. Artık lideriniz öncülüğünde burada onu temsil edecek ak belediyeciliği seçin." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Turhan, vatandaşlardan yetkiyi aldığı günden bu yana hizmet yolunda durmadan, düşmeden yürüyen bir liderin arkasında durdukları için Van halkına teşekkür etti.

Erdoğan'ın önüne çekilen setleri, engelleri birer birer aşarak Türkiye'yi lider ülke yapmak için azimle, gayretle çalıştığını belirten Turhan, "Yollarınız, barajlarınız yapıldı mı? Yıkılan evler, şehir yeniden ayağa kalktı mı? Çünkü Türkiye'de artık hizmet siyaseti köklerini her alana saldı. Bayındırlık, şehircilik, sağlık, eğitim hizmetlerinde, insan hakları ve demokraside çok büyük değişiklikler yapıldı. İnsanlarımız yeniden doğmuş gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün hizmetleri aldı, almaya devam ediyor." diye konuştu.