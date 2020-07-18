Sizi bilgisayarın başına kitleyecek bütçe dostu Steam oyunları! Çok ucuz...

Steam, yaz ve kış indirimleri ile ünlü olan bir oyun platformu. Valve tarafından geliştirilen bu platform, uzun yıllardır birçok yapımı oyun severlere sunuyor. Yıl içinde bütçemizi aşan oyunları belirli dönemlerde yapılan büyük indirimlerle kütüphanemize eklememiz de mümkün. Bildiğimiz klasikleşen oyunlar, adını ilk defa duyacaklarınız ve muhteşem olup keşfedilmemiş olanlar bugün sizlerle paylaşacaklarımız arasında...

PLAGUE INC: EVOLVED

Eski bir oyun olmasına rağmen, özellikle Koronavirüs döneminde, büyük satış rakamlarına ulaşan Plague Inc.'te ürettiğiniz virüs ile dünyanın sonunu getirmeye çalışıyorsunuz. Elbette insanların da eli armut toplamıyor. Ürettikleri panzehir ile virüsünüze karşı koruma sağlamaya çalışıyorlar. Sizden beklenen de, virüsünüzü evrimleştirip insanlardan bir adım önde olmanız.

THE HOUSE OF DA VINCI

Grafikleri muhteşem olan The House of Da Vinci'nin içinde bulmacaları çözerken kendinizi kaybedeceksiniz. Rönesans Devri'nde geçen bu gizem çözmeye odaklı oyunu, bilgisayarlarınızdan oynayabileceğiniz gibi Android ve iOS cihazlarınıza da indirmeniz mümkün.