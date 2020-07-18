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Sizi bilgisayarın başına kitleyecek bütçe dostu Steam oyunları! Çok ucuz...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2020 15:30 | Son Güncelleme

Oyun meraklılarını ilgilendiren Steam haberleri gelmeye devam ediyor. Yazın ortalarına gelmiş olduğumuz bu dönemde, Steam'de yer alan en iyi oyunlardan bazılarını sizler için derledik. Fiyatları zaman zaman indirime giren bu oyunların arasında belki daha önceden oynadığınız ve belki de heyecanla oynamayı beklediğiniz yapımlar var!

Sizi bilgisayarın başına kitleyecek bütçe dostu Steam oyunları! Çok ucuz...

Steam, yaz ve kış indirimleri ile ünlü olan bir oyun platformu. Valve tarafından geliştirilen bu platform, uzun yıllardır birçok yapımı oyun severlere sunuyor. Yıl içinde bütçemizi aşan oyunları belirli dönemlerde yapılan büyük indirimlerle kütüphanemize eklememiz de mümkün. Bildiğimiz klasikleşen oyunlar, adını ilk defa duyacaklarınız ve muhteşem olup keşfedilmemiş olanlar bugün sizlerle paylaşacaklarımız arasında...

PLAGUE INC: EVOLVED

Eski bir oyun olmasına rağmen, özellikle Koronavirüs döneminde, büyük satış rakamlarına ulaşan Plague Inc.'te ürettiğiniz virüs ile dünyanın sonunu getirmeye çalışıyorsunuz. Elbette insanların da eli armut toplamıyor. Ürettikleri panzehir ile virüsünüze karşı koruma sağlamaya çalışıyorlar. Sizden beklenen de, virüsünüzü evrimleştirip insanlardan bir adım önde olmanız.

THE HOUSE OF DA VINCI

Grafikleri muhteşem olan The House of Da Vinci'nin içinde bulmacaları çözerken kendinizi kaybedeceksiniz. Rönesans Devri'nde geçen bu gizem çözmeye odaklı oyunu, bilgisayarlarınızdan oynayabileceğiniz gibi Android ve iOS cihazlarınıza da indirmeniz mümkün.

HOME FRONT THE REVOLUTION

Home Front of Revolution, savaş konulu bir oyun. Fakat bu yapımda alışmış olduğumuz tarzın dışında bir Amerika ile karşı karşıyayız. Amerika'da bir yandan halk açlıktan kırılırken bir yandan da yağmalamalar çoğalmıştır. Kore, Amerika'nın yardımına yetişir ve aksaklıkları düzelterek yeni bir düzen oluşturmak için kolları sıvar.

JUST CAUSE 3 XXL EDITON

Macera türünde olan bu oyunun çıkış tarihi 2015. GTA'da herşeyi yapıp üstüne kat kat fazlasını koyabileceğiniz Just Cause 3 XXL Edition, Steam yaz indiriminde yer alan bir oyundu. Ancak bu genişleme paketini alabilmeniz için oyunun orijinaline de sahip olmanız gerekiyor. Bu oyunda hikaye yok gibi bir şey. Neredeyse tamamen özgürsünüz ve bölümlerin ipleri sizin ellerinizde.

MURDERED: SOUL SUSPECT

Oyunun daha önce alışık olmadığımız türden bir yapım olduğunu söyleyebiliriz. Canlandırdığınız karakter bir dedektif. Ancak bu dedektif yaşamıyor. Evet yanlış duymadınız! Ölü bir dedektifi canlandırıyorsunuz. Oyuna ölerek başlıyorsunuz. Yani aslında bittiğini sandığınız anda oyun yeni başlıyor. Katilinizin kim olduğu hakkında en ufak bir fikriniz dahi yok. Zaten oyun da katilinizi bulmanız üzerine kurulmuş.

RYSE: SON OF ROME

Oyun Antik Roma'da geçiyor. Muhteşem grafiklerle desteklenmiş ve her şey oldukça gerçekçi. Savaş sahneleri, parçalanan insanlar ve daha fazlası... Açıkçası kan gövdeyi götürken olayın içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Lejyoneri canlandırmanız da oyunun size sağladıklarından biri.

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