Sizi İsveç usulü temizlikle tanıştıralım… Lagom felsefesinin eve etkisi

“Her şeyin fazlası zarar” deriz ya hani, İsveçlilerin hayat mottosu aslında tam da bu. Onların Lagom dediği şey, ne fazla ne eksik, tam kararında yaşamak. Bu felsefe yalnızca hayat tarzlarını değil, ev temizliğinden düzen anlayışına kadar her şeyi şekillendiriyor. Yani Lagom sadece minimalizm gibi bir estetik yaklaşım değil, gündelik yaşama sinmiş bir denge hali. Peki Lagom temizlik anlayışı eve nasıl yansıyor? İşte İsveç usulü temizlikten öğrendiğimiz birkaç ilham verici detay:

Temizlikte “fazla hijyen” değil, yeterince hijyen.

Türkiye’de sık gördüğümüz “çamaşır suyunu bolca dökelim, mikropları kökten yok edelim” mantığı İsveç’te pek geçerli değil. Onlar için önemli olan evin pırıl pırıl kokması değil, sağlıklı bir şekilde “temiz” olması. Yani her köşeyi deterjanla ovmak yerine, gerekli olan kadar temizlik yapıyorlar. Fazla kimyasal kullanımı yerine daha doğal ve ölçülü ürünleri tercih ediyorlar.

Bulaşıkta durulama alışkanlığı çok farklı.

İşte en şaşırtıcı farklardan biri: İsveç’te (ve genel olarak İskandinav ülkelerinde) bulaşıkları köpükledikten sonra mutlaka musluk altında durulamak gibi bir alışkanlık yok. Çoğu kişi köpüklü bulaşığı direkt bezle silip kurutabiliyor. Çünkü onlar için deterjanın kalıntısız formülü zaten yeterli. İlk başta kulağa tuhaf gelse de, “fazlasına gerek yok” mantığının bir yansıması bu.

Evde sadeleşmiş köşeler.

Bizim evlerde sık sık “şu köşeyi de dolduralım, boş kalmasın” düşüncesi vardır. İsveç’te tam tersi: boş alanlar evin bir nefes alma noktası. Fazla eşya, fazla dekor yok. Temizlik de böylece daha kolay hale geliyor. Çünkü Lagom düzeni, evin sadece görsel olarak değil, ruhen de ferah olmasını sağlıyor.

Günlük ufak dokunuşlar, büyük temizlik yerine küçük adımlar.

Bizde çoğu evde “cumartesi temizliği” diye bir kavram vardır, baştan aşağı evi silip süpürürüz. İsveç’te ise işler biraz daha hafif ilerliyor. Onlar büyük temizlik günlerinden ziyade, günlük küçük adımlarla evi düzenli tutuyorlar. Tozu biraz almak, bulaşığı hemen kaldırmak, ortalığı sadeleştirmek… Böylece temizlik hiçbir zaman gözlerinde büyümüyor.

Doğallık evin ruhunda.

Lavanta kokulu kimyasallar yerine doğal temizlik ürünleri tercih ediyorlar. Sirke, karbonat gibi basit çözümlerden tut da, doğa dostu markaların minimal içerikli ürünlerine kadar her şey Lagom’un “dengeli yaşam” fikrine uyumlu.

Temiz ev = huzurlu ev.

Onlar için evin pırıl pırıl görünmesinden daha önemli bir şey var: evin huzurlu hissettirmesi. Bu yüzden temizlik, düzen ve yaşam tarzı birbirine çok bağlı. Evde dengeli, sade, ferah bir ortam yaratmak aslında Lagom’un özünü gösteriyor.

✨ Kısacası İsveç usulü temizlik, “fazla uğraşma, yeterince yap” felsefesine dayanıyor. Hem doğaya hem de kendine iyi davranmanın bir yolu gibi düşünebilirsiniz. Bizim için biraz şaşırtıcı olsa da, denge ve huzur dolu bir yaşam için gerçekten ilham verici.

