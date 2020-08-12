Sizin de cildiniz mahvolabilir! Eğer kozmetik ürünleri bu şekilde kullanıyorsanız...

Kozmetik konusunda pek çok yanlış bilgi ve uygulama mevcut. Bazen başkasının tavsiyesiyle cilt tipine hiç uygun olmayan bir ürün satın alınabiliyor, bazen ise bir ürün yapısına uygun olmayan bir amaçla kullanılıyor. Peki, farkında olmadan yapılan bu yanlışların cilt sağlığı üzerindeki etkileri neler? İşte detaylar!

CİLDİNİZE UYGUN OLMAYAN KOZMETİK ÜRÜNLER

En yaygın yapılan hatalardan bir tanesi cilt özelliklerini tanımamak ve yanlış kozmetik ürünlerini kullanmak. Özellikle cilt üzerini kaplayan ve göz çevresine temas eden fondöten, bb krem ve kapatıcı gibi ürünler cildinize zarar verebilir. Yağlı bir cilde sahipseniz su bazlı kozmetik ürünler tercih etmelisiniz. Yağ bazlı ürünler kullandığınızda gözenekleriniz tıkanır ve kısa bir süre sonra akne, sivilce ve komedon gibi problemlerle karşılaşırsınız. Kuru bir cilde sahipseniz asitli olmayan ve nem tutucu özelliği olan ürünleri tercih etmelisiniz. Yağlı ciltler için pek çok cilt problemini çözen salisilik asit gibi asitler, kuru ciltlerde ters etki yapabilir. Bu tarz asitli ürünleri kullandığınızda cildinizde tahriş, kaşınma, kızarıklık ve döküntüler oluşabilir.