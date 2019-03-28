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Sızıp kaldığı kütüphanede kimse uyandıramadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

Antalya’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ve cep telefonu olmaması sebebiyle ailesiyle internet üzerinden görüşebilmek için kütüphaneye gelen madde bağımlısı genç, oturduğu koltukta sızdı.

Antalya’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ve cep telefonu olmaması sebebiyle ailesiyle internet üzerinden görüşebilmek için kütüphaneye gelen madde bağımlısı genç, oturduğu koltukta sızdı. Kütüphane görevlileri, uyandıramadıkları genci sızdığı tekerlekli koltukla kütüphane dışına çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ve sağlık ekiplerinin genci uyandırma ve taşıma çabası kameralara yansıdı.
Olay kent merkezindeki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi’nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Serkan A, sabah saatlerinde kütüphaneye geldi. Serkan A, merdivenlerden üçüncü kata çıkıp koltukta oturmaya başladı. Yanında getirip içtiği kolonyanın etkisiyle Serkan A, bir süre sonra kendinden geçti. Öğrenciler rahatsız olunca, kütüphane personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Binaya giren polis kütüphane görevlilerinin yardımıyla koltukta uyuyan Serkan A’yı uyuduğu tekerlekli koltukla kütüphanenin dışına çıkardı. Tüm bu olanlar sırasında uyumaya devam eden Serkan A. koltuktan indirilip sağlık ekiplerine ait tekerlekli sandalyeye alınarak ambulansın bulunduğu yere getirildi. Burada da tekerlekli sadalyeden alınıp sedyeye konulan Serkan A. tedavisi için Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.
Serkan A.’nın bağımlılık sebebiyle tedavi gördüğü, cep telefonu olmadığı için haftanın birkaç günü kütüphaneye gelerek ailesiyle görüntülü görüşme yaptığı öğrenildi.

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