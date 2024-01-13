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  4. Sızma girişimi önlendi! Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

Sızma girişimi önlendi! Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

13.01.2024 14:51 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi. Öte yandan teröristlerin vurulma görüntüleri paylaşıldı.

Sızma girişimi önlendi! Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi. Milli Savunma Bakanlığı 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına, "Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." notunu düştü.

PENÇE KİLİT BÖLGESİNDE DE 23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Alçak saldırının ardından... Terör hedefleri bir bir vuruluyor! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terörist saldırısının ardından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiğini bildirdi. MSB'den yapılan son açıklamada "Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki terörist saldırısının ardından Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 23’e yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e çıktı MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e çıktı


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