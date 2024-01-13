SON DAKİKA | Terör hedefleri vuruluyor! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye çıktı

Son dakika haberi: Alçak saldırının ardından... Terör hedefleri bir bir vuruluyor! MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki saldırının ardından Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20’ye çıktı." denildi.

Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki saldırının ardından Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle… pic.twitter.com/I5oc3Dqqtk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024







