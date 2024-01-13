HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Terör hedefleri vuruluyor! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye çıktı

SON DAKİKA | Terör hedefleri vuruluyor! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye çıktı

13.01.2024 10:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye şehitlerine ağlıyor! Terör örgütünün alçak saldırısı sonrasında Kuzey Irak'tan peş peşe acı haberler gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı, saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla da etkili şekilde vurulduğunu açıkladı. MSB, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının ilk belirlemelere göre 20’ye çıktığını duyurdu.

SON DAKİKA | Terör hedefleri vuruluyor! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye çıktı

Son dakika haberi: Alçak saldırının ardından... Terör hedefleri bir bir vuruluyor! MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki saldırının ardından Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20’ye çıktı." denildi.

mmmm


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem felaketine ait yeni görüntü!Deprem felaketine ait yeni görüntü!
Cezaevinden çıktı, 24 saat sonra tekrar geri girdi! İlk işi bu olmuş... Cezaevinden çıktı, 24 saat sonra tekrar geri girdi! İlk işi bu olmuş...
Meteoroloji'den 11 il için uyarı! Kuvvetli ve yoğun kar yağışıMeteoroloji'den 11 il için uyarı! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı
Anahtar Kelimeler:
son dakika msb
En Çok Okunan Haberler
2000-2008 sigorta başlangıcı olana ‘denge’ mesajı!

2000-2008 sigorta başlangıcı olana ‘denge’ mesajı!

Ünlü sunucu Ali Kırca'ya büyük şok! Polis müdahale etti

Ünlü sunucu Ali Kırca'ya büyük şok! Polis müdahale etti

Orta Doğu kaynıyor: Batı'ya büyük gözdağı!

Orta Doğu kaynıyor: Batı'ya büyük gözdağı!

Meteoroloji'den 11 il için uyarı! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı

Meteoroloji'den 11 il için uyarı! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı

3 gün önce taşındıkları evden cesetleri çıktı

3 gün önce taşındıkları evden cesetleri çıktı

MİT'ten nokta operasyon! 160 km...

MİT'ten nokta operasyon! 160 km...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.