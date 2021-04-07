Skandal... 27 yıllık evli kadın, çocuğunun ameliyat parası ile başkasına kaçtı! İkinci kuma olarak gitti

Bartın’dan kızı Gülsemin ile programa katılan Veysel Manav, 27 yıllık eşinin Fikret Uğur adındaki kişiye kaçtığını söyledi.

''BENİ SİLİN, ÖLDÜ BİLİN''

Kızı Gülsemin de annesinin başka bir adama kuma olarak kaçtığını söyleyerek Fikret Uğur’un çocuklarının ‘anneniz babanızı babamla aldatıyor’ diyerek olayı kanıtlayan fotoğrfalar sunduğunu iddia etti. Gülsemin’in iddiasına göre anne Zeynep, ''Bundan sonra beni silin, öldü bilin'' dedi.

''BABAMIN YANINDAYIM, ANNEM KARDEŞİMİN AMELİYAT PARASINI DA ALIP GİTTİ''

Gülsemin, annesi Zeynep Manav’ın bir adam için kendilerini terk ettiğini ama sebebini anlamadığını çünkü evde bir sorun olmadığını söyleyerek 2 kardeşi daha olduğunu belirtti. Evde bir şiddet ya da geçimsizlik olsaydı her zaman annemin yanında olurdum diyen Gülsemin, şu anda babasının yanında olduğunu çünkü annesinin her isteğini yerine getirdiğini söyledi.

Telefonunu sürekli eşinden kaçıran Zeynep Manav, Fikret Uğur ile çekilmiş fotoğrafları bir süre sonra eşi Veysel’e de gösterdi. Telefonundaki fotoğrafları gösterdikten sonra ise iddialara göre çocuğunun ameliyat parasını da alarak kayıplara karıştı.