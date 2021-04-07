Skandal... 27 yıllık evli kadın, çocuğunun ameliyat parası ile başkasına kaçtı! İkinci kuma olarak gitti

Bartın’dan kızı Gülsemin ile programa katılan Veysel Manav, 27 yıllık eşinin Fikret Uğur adındaki kişiye kaçtığını söyledi.
Kızı Gülsemin de annesinin başka bir adama kuma olarak kaçtığını söyleyerek Fikret Uğur’un çocuklarının ‘anneniz babanızı babamla aldatıyor’ diyerek olayı kanıtlayan fotoğrfalar sunduğunu iddia etti. Gülsemin’in iddiasına göre anne Zeynep, ''Bundan sonra beni silin, öldü bilin'' dedi.
Gülsemin, annesi Zeynep Manav’ın bir adam için kendilerini terk ettiğini ama sebebini anlamadığını çünkü evde bir sorun olmadığını söyleyerek 2 kardeşi daha olduğunu belirtti. Evde bir şiddet ya da geçimsizlik olsaydı her zaman annemin yanında olurdum diyen Gülsemin, şu anda babasının yanında olduğunu çünkü annesinin her isteğini yerine getirdiğini söyledi.
Telefonunu sürekli eşinden kaçıran Zeynep Manav, Fikret Uğur ile çekilmiş fotoğrafları bir süre sonra eşi Veysel’e de gösterdi. Telefonundaki fotoğrafları gösterdikten sonra ise iddialara göre çocuğunun ameliyat parasını da alarak kayıplara karıştı.
2020 yılının Ekim ayından itibaren kendisinden haber alınmayan Zeynep Manav, aylar sonra canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Fikret Uğur adlı kişiyle kaçan kadın, ‘’Eşim Veysel bana şiddet uyguladı o yüzden kaçtım. Fİkret benim arkadaşım’’dedi. Öte yandan Fikret Uğur’un Zeynep Manav’a, ‘’Eşine uyku ilacı ver. 2 taneyi ez ve içir. Sabaha kadar uyanamaz’’ şeklinde mesaj attığı ve daha sonra buluştukları belirtildi.
Öte yandan Fikret Uğur’un gelini de telefona bağlanarak Zeynep Manav hakkında konuştu. Kadriye hanım, ‘’Zeynep hanım kayınpederimi baştan çıkardı. Bizim de hayatımızı mahvetti. Zeynep hanım uğruna kayınpederim bizi evden kovdu. Benim kayınpederim parmakla gösterilen bir insandı, ta ki bu kadın hayatına girene kadar. Evdeki kuma, bizim hayatımızdan biri. Kayınvalidemden farkı yok. Annemin kuması artık bizim ablamız’’ dedi.
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