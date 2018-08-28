Skandal açıklama: Başbakanın yeniden seçilmesi kelliğe neden oldu!

Sputnik'in haberine göre İsrail Genel Sağlık Kurumu'nun İsrailliler arasında kellik oluşturabilecek nedenler içinde psikolojik baskıya dikkat çekerken yakın akraba ölümü ya da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesi örneklerini verdiği belirtildi.

Israel HaYom gazetesine göre, Genel Sağlık Kurumu'nun kelliğe neden olabilecek durumlara ilişkin hazırladığı listede, psikolojik baskının bu nedenlerden biri olduğu ve ciddi saç dökülmesine yol açtığı vurgulandı.

Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesinin psikolojik baskıyı artıran etkenlerden biri olarak örnek listesinde yer aldığı kaydedildi.

Netanyahu'nun başbakanlığının 'kellik nedeni' olarak gösterilmesi, yandaşlarının tepkisini çekti.

Yandaşların protestoları üzerine Genel Sağlık Kurumu, Netanyahu'nun adını etkenler arasından çıkararak listeyi yeniden düzenledi ve özür diledi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'na bağlı Genel Sağlık Kurumu, sosyal sigortalı vatandaşlara tanı, danışmanlık, tıbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor.

