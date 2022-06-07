HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Skandal görüntü! Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi

Skandal görüntü! Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi

07.06.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir lisede gençlerin sınıfta Kur-anı Kerim'i top yerine kullanıp oyun oynayan liseliler hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde öğrencinin Kur-anı Kerim’i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu görülüyor.

Skandal görüntü! Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur-anı Kerim’i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla okul yönetimi acil olarak toplanarak öğrencileri disiplin kuruluna sevk etti. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği, 4 öğrencinin disipline sevk edildiği ve okul hakkında da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Screenshot_9

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kavşak kapatıldı, olay oldu! 500 metre uzaklıktaki hastaneye 5 dakikada gidiyorlarKavşak kapatıldı, olay oldu! 500 metre uzaklıktaki hastaneye 5 dakikada gidiyorlar
Tanju Özcan'dan adaylık çıkışı! Kılıçdaroğlu'na seslendi, Erdoğan'a meydan okuduTanju Özcan'dan adaylık çıkışı! Kılıçdaroğlu'na seslendi, Erdoğan'a meydan okudu
Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçSon seçim anketinde çok konuşulacak sonuç
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Nişan pozu şoke etti! "Bu Meryem mi?"

Nişan pozu şoke etti! "Bu Meryem mi?"

Empati, sempati, biraz heyecan... Günlük burç yorumları

Empati, sempati, biraz heyecan... Günlük burç yorumları

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Kalp krizini, felci, pıhtı atmayı önler...

Kalp krizini, felci, pıhtı atmayı önler...

Akşam erotik dans sabah öpüşme! Aşk üçgeni gündemde

Akşam erotik dans sabah öpüşme! Aşk üçgeni gündemde

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.