Skandal! Morgdaki cesetlerden çaldılar

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin morgunda cenazelerin kornealarının ailelerin haberi olmadan alındığı öne sürülüyor. Habertürk’ten Caner Aktan’ın haberine göre üniversite iddiayı reddederken konu yargıya taşındı.

PROFESÖRLERİ SUÇLADILAR

Üniversitede yaşanan olayla ilgili teknisyen ve morg çalışanı bir kişi ihbarda bulundu. Tanıklar defalarca korneaların alındığına şahitlik ettiklerini söylerken, konu ile ilgili iki profesörü suçladılar. Açılan dava son olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Üniversite yönetimi ise iddiaları kabul etmiyor.

'KAŞLARININ ÜZERİNDEN KESİK ATIYORLAR....'

Daha önce aynı hastanede teknisyen olarak çalışan Celil Baş, 2016’da suç duyurusunda bulundu ve ardından savcılık konunun rektörlük tarafından soruşturulmasını istedi. “İçeri girdiğimde baktım, hocalarımız orada işlem yapıyorlar. Beni çıkardılar oradan. Göz kemikçiğinin, kaşların üzerinden kesik atıyorlar ve oradan göz korneasını alıyorlar. Bunu ilaçlı suya koyup artık kime takıyorlarsa takıyorlar.” şeklinde konuşan Baş, elinde 20-25 kişilik isim listesi olduğunu ve bunu mahkemeye sunduklarını söyledi. Daha sonra soruşturma yapan üniversite yönetimi ise herhangi bir usülsüzlüğe rastlamadığını belirtti ve soruşturmasının sonucunu savcılıkla paylaştı.