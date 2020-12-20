Skandalı böyle anlattı! 'Kybele'yi koleksiyoncu satın aldı, yabancılara sattı'

Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürüldükten sonra ABD'de müzayede evinde satılmak istenen, Anadolu topraklarına ait 1700 yıllık, 'ana tanrıça' 'Kybele Heykeli', yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye'ye yeniden getirildi. İstanbul'da sergilenen ve Afyonkarahisar'a da getirilecek olan 'Kybele Heykeli'nin kentten nasıl kaçırıldığını araştırmacı, yazar ve alan kılavuzu Hasan Özpınar anlattı. Heykelin köylüler tarafından bulunduğunu söyleyen Özpınar, meşhur bir koleksiyoncunun da o dönemde Afyonkarahisar'a geldiğini aktardı. Özpınar, şöyle konuştu:

"Frigler döneminden ve sonrasında yine Roma döneminde heykelleri yapılmış, 1964 yılında Çavdarlı köyü yakınlarında tesadüfen yapılan bir yol kazısı sırasında Roma dönemine ait eserlerin ağırlıklı olduğu kalıntılar bulunur ve bunlar tabii o dönemde büyük ses getirir sonrasında Ankara müzesinden yine bir ekip yaklaşık 15 günlük bir kazıyla geride kalan eserleri de ortaya çıkartır. Ortaya çıkan eserler de tarihi eser kaçakçılarının iştahını kabartır. O günlerde yine Afyonkarahisar'a gelen ve Türkiye çapında bilinen bir tarihi eser koleksiyoncusu diyelim. Çevre köyleri dolaşır ve bu dolaştığı sırada da Çavdarlı köyünde vatandaşların maalesef kaçak kazılarla ortaya çıkardıkları eserleri de satın alır. Ve bu eserleri o tarihlerde yabancılara sattığı da bilinmektedir. Gerek devletimizin kayıtlarında gerek emniyetin kayıtlarında, gerek müze kayıtlarında ve buna dair pek çok veri vardır. Bu eser ilk olarak İsrail'e kaçırılmış ve sonrasında tabi kimsenin haberi yok kaçırıldığından."