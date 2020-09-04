Skoda Enyaq iV 2021 hazır!

Skoda Enyaq iV 2021 modeli otomobil dünyasında epeyce heyecan yaratmayı başardı. 2021 Skoda Enyaq iV ile marka, hem en güçlü elektrikli Skoda modelini pazara sunmanın heyecanını yaşıyor hem de otomobil sektöründe tasarımda ve teknolojide ilk defa karşımıza çıkacak detaylar sunuyor. Avrupa pazarının her anlamda çok tutacağı bir model olduğu öngörülen Skoda Enyaq iV, hem güçlü hem menzil konusunda iyi hem de tasarım açısından epeyce etkileyici. Skoda Enyaq iV motor özellikleri ve diğer detaylarla inceleyelim...

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SKODA ENYAQ iV 2021Hakkında

Skoda'nın elektrikli SUV seçeneği olarak tanıtılan otomobil, pazarın güçlü seçeneklerinden biri olacak. Bildiğiniz gibi Skoda, elektrikli pazarına temkinli adımlarla giren markalar arasında yer alıyor. İyice bi' ölçüp biçtikten sonra bu pazara çok iddialı bir şekilde girme yönünde karar alan marka yönetimi, Skoda Enyaq iV ile gerçekten iyi iş çıkarmışa benziyor.

SKODA ENYAQ IV ÖZELLİKLERİ

Uzun bir çalışma sürecinin ardından görücüye çıkan Skoda Enyaq iV 2021, MEB platformunda üretilen ilk Skoda olma unvanına da sahip. Skoda Enyaq iV özelliklerinde öne çıkanlar şöyle: