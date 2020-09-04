Skoda Enyaq iV 2021 hazır!

Skoda Enyaq iV 2021 modeli otomobil dünyasında epeyce heyecan yaratmayı başardı. 2021 Skoda Enyaq iV ile marka, hem en güçlü elektrikli Skoda modelini pazara sunmanın heyecanını yaşıyor hem de otomobil sektöründe tasarımda ve teknolojide ilk defa karşımıza çıkacak detaylar sunuyor. Avrupa pazarının her anlamda çok tutacağı bir model olduğu öngörülen Skoda Enyaq iV, hem güçlü hem menzil konusunda iyi hem de tasarım açısından epeyce etkileyici. Skoda Enyaq iV motor özellikleri ve diğer detaylarla inceleyelim...
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Skoda'nın elektrikli SUV seçeneği olarak tanıtılan otomobil, pazarın güçlü seçeneklerinden biri olacak. Bildiğiniz gibi Skoda, elektrikli pazarına temkinli adımlarla giren markalar arasında yer alıyor. İyice bi' ölçüp biçtikten sonra bu pazara çok iddialı bir şekilde girme yönünde karar alan marka yönetimi, Skoda Enyaq iV ile gerçekten iyi iş çıkarmışa benziyor.
Uzun bir çalışma sürecinin ardından görücüye çıkan Skoda Enyaq iV 2021, MEB platformunda üretilen ilk Skoda olma unvanına da sahip. Skoda Enyaq iV özelliklerinde öne çıkanlar şöyle:
Şimdiye kadar üretilmiş en güçlü Skoda olma unvanına sahip. Çünkü RS versiyonundaki çift elektrik motoru ile tam 225 kW (306 bg) güç, 460 Nm de tork sunuyor.
100 km/h sürate 6.2 saniyede ulaşan aracın azami sürat değeri ise 180 km/h ile sınırlı.
İsteğe bağlı olarak arkadan itişli ya da 4X4 olarak alınabiliniyor.
55, 62 ve 82 kWh olmak üzere 3 batarya seçeneği sunuluyor.
148, 180, 204, 265 ve 306 bg olmak üzere 5 farklı güç çıkışı sunuluyor
Skoda Enyaq iV'de hava sürtünme katsayısı (Cd) 0.27 şeklinde. Bu da aerodinamik konusunda çok iyi bir otomobil olduğunun kanıtı.
Öncelikle kabinin genel hatları diğer Skoda modelleri ile epeyce benzeşiyor. Octavia'nın kabini ile neredeyse aynı. Ancak detaylarda farklılıklar olduğu da fark ediliyor.
Merkezdeki 13" çaplı multimedya ekranı Enyaq iV'ye özel. Arttırılmış gerçeklik teknolojisine sahip head-up display ekran da önemli. Ayrıca yeni Enyaq kullanıcısına uzaktan kumandayla kontrol edilebilen park sistemi de sunuyor olacak.
Skoda, kullanıcısına küçük detaylarla hayatı kolaylaştırma mottosunu vermeyi seviyor. Örneklere bakalım hemen:
Markanın 125 sene önceye dayanan kuruluşuna selam veren Founders Edition ise 1.895 adetle sınırlı olacak ve bir dizi görsel fark ve ekstra donanımla gelecek. Founders Edition Enyaq modelini 2021 ortasında yollarda görebileceğiz.
Özetle; Skoda markası elektrikli SUV seçeneği sunarak özellikle Avrupa pazarını hedefliyor. Detayları, ifade ettiği tasarım dili ve teknolojisi ile çok tutulacağı da kesin. Skoda Enyaq fiyatı konusunda henüz net bir bilgi yok.
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