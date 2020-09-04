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Skoda Enyaq iV 2021 hazır!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 08:41 | Son Güncelleme

Skoda markası en güçlü elektrikli modelini üretti. Skoda Enyaq iV 2021 modelinde daha önce hiç bir otomobilde görmediğimiz özellikler de var. Detaylara birlikte bakalım...

Skoda Enyaq iV 2021 hazır!

Skoda Enyaq iV 2021 modeli otomobil dünyasında epeyce heyecan yaratmayı başardı. 2021 Skoda Enyaq iV ile marka, hem en güçlü elektrikli Skoda modelini pazara sunmanın heyecanını yaşıyor hem de otomobil sektöründe tasarımda ve teknolojide ilk defa karşımıza çıkacak detaylar sunuyor. Avrupa pazarının her anlamda çok tutacağı bir model olduğu öngörülen Skoda Enyaq iV, hem güçlü hem menzil konusunda iyi hem de tasarım açısından epeyce etkileyici. Skoda Enyaq iV motor özellikleri ve diğer detaylarla inceleyelim...

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SKODA ENYAQ iV 2021Hakkında

Skoda'nın elektrikli SUV seçeneği olarak tanıtılan otomobil, pazarın güçlü seçeneklerinden biri olacak. Bildiğiniz gibi Skoda, elektrikli pazarına temkinli adımlarla giren markalar arasında yer alıyor. İyice bi' ölçüp biçtikten sonra bu pazara çok iddialı bir şekilde girme yönünde karar alan marka yönetimi, Skoda Enyaq iV ile gerçekten iyi iş çıkarmışa benziyor.

Skoda Enyaq ızgara

SKODA ENYAQ IV ÖZELLİKLERİ

Uzun bir çalışma sürecinin ardından görücüye çıkan Skoda Enyaq iV 2021, MEB platformunda üretilen ilk Skoda olma unvanına da sahip. Skoda Enyaq iV özelliklerinde öne çıkanlar şöyle:

  • Şimdiye kadar üretilmiş en güçlü Skoda olma unvanına sahip. Çünkü RS versiyonundaki çift elektrik motoru ile tam 225 kW (306 bg) güç, 460 Nm de tork sunuyor.

  • Ön ızgarasında aydınlatma kullanılmış. 130 adet LED ampulün kullanıldığı aydınlatmalı ön ızgarasının çok konuşulacağı tahmin ediliyor.

Skoda Enyaq iV Mavi

  • 100 km/h sürate 6.2 saniyede ulaşan aracın azami sürat değeri ise 180 km/h ile sınırlı.

  • İsteğe bağlı olarak arkadan itişli ya da 4X4 olarak alınabiliniyor.

  • 55, 62 ve 82 kWh olmak üzere 3 batarya seçeneği sunuluyor.

  • 148, 180, 204, 265 ve 306 bg olmak üzere 5 farklı güç çıkışı sunuluyor

  • Skoda Enyaq iV'de hava sürtünme katsayısı (Cd) 0.27 şeklinde. Bu da aerodinamik konusunda çok iyi bir otomobil olduğunun kanıtı.

  • Enerji tasarrufu için düşük yuvarlanma dirençli lastik teknolojisi kullanılmış ve klimaya takılabilen ısı pompası ile kullanılan enerji miktarını düşürülmüş.

Skoda Enyaq iV Arkadan Gorunum

SKODA ENYAQ iV MENZİL VE ŞARJ KONUSUNDA NASIL?

  • %80 şarj için yaklaşık 40 dakika yeterli.
  • AC Wallbox tipi 11 kW şarj kabloları ise batarya boyutuna göre 6 ile 8 saat arasında dolum sağlıyor.
  • 340 - 510 km menzile sahip.

Skoda Enyaq iV Izagara Görseli

SKODA ENYAQ iV 2021 İÇ MEKAN VE KOKPİT KONUSUNDA NASIL?

Öncelikle kabinin genel hatları diğer Skoda modelleri ile epeyce benzeşiyor. Octavia'nın kabini ile neredeyse aynı. Ancak detaylarda farklılıklar olduğu da fark ediliyor.

Skoda Enyaq iv multimedya ekranı

Merkezdeki 13" çaplı multimedya ekranı Enyaq iV'ye özel. Arttırılmış gerçeklik teknolojisine sahip head-up display ekran da önemli. Ayrıca yeni Enyaq kullanıcısına uzaktan kumandayla kontrol edilebilen park sistemi de sunuyor olacak.

Skoda Enyaq iV ekran

DETAYLAR ŞAHANE...

Skoda, kullanıcısına küçük detaylarla hayatı kolaylaştırma mottosunu vermeyi seviyor. Örneklere bakalım hemen:

  • tampon altına gizlenebilen çeki demiri
  • ön kapıdaki şemsiyeler
  • elektrikli bagaj kapağından lastik diş derinliği ölçmeye de yarayan buz kazıyıcı...

Founders Edition

FOUNDERS EDİTİON SKODA ENYAQ iV 2021 HAKKINDA

Markanın 125 sene önceye dayanan kuruluşuna selam veren Founders Edition ise 1.895 adetle sınırlı olacak ve bir dizi görsel fark ve ekstra donanımla gelecek. Founders Edition Enyaq modelini 2021 ortasında yollarda görebileceğiz.

Özetle; Skoda markası elektrikli SUV seçeneği sunarak özellikle Avrupa pazarını hedefliyor. Detayları, ifade ettiği tasarım dili ve teknolojisi ile çok tutulacağı da kesin. Skoda Enyaq fiyatı konusunda henüz net bir bilgi yok.

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