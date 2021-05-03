Skoda Enyaq iv bir ödül daha kazandı

Sıra dışı ürün tasarımıyla prestijli Red Dot Ödülü’nün sahibi olan elektrikli SUV modeli, böylece uluslararası uzmanlardan oluşan jürinin de takdirini kazandı. Enyaq iv, tasarım konusunda Skoda markasının ne kadar iddialı olduğunu bir diğer kanıtı olarak markaya şimdiye kadarki 16. Red Dot Ödülü’nü getirdi.

131 LED

Enyaq iv’nin cesur tasarım felsefesi, akıcı çizgileri ve dikkat çekici ön panjuru büyük beğeni topladı. Skoda bu tasarımı opsiyonel Kristal Yüz seçeneğiyle birlikte radyatör ızgarasında kullandığı 131 LED ile ışıklandırarak daha ileriye taşımayı başardı.

66. KEZ DÜZENLENDİ

Dünyanın en bilinen tasarım yarışması, aynı zamanda yüksek kaliteli ürün tasarımının da bir sembolü olarak gösteriliyor. Yaklaşık 50 kişilik bir gruba sahip uluslararası jüri üyeleri, bağımsız gazeteciler, tasarımcılar ve öğretim görevlilerinden oluşuyor.

Bu yıl 66. Kez düzenlenen Red Dot Ödülleri’nde uzmanlar 60 civarında ülkeden 7 bin 800 kadar ürünü değerlendirdi. Uzmanlar inovasyon, kalite, fonksiyonellik, dayanıklılık ve ekolojik sürdürülebilirlik gibi kriterlere özellikle önem verdiler. Bu kriterler ışığında Enyaq iv, herkesin gıpta ettiği ödülün sahibi oldu.