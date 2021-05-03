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Skoda Enyaq iv bir ödül daha kazandı

03.05.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skoda’nın ilk yüzde 100 elektrikli SUV modeli Enyaq iv, güçlü tasarımını Red Dot prömiyerinde aldığı ödülle birlikte taçlandırdı.

Skoda Enyaq iv bir ödül daha kazandı

Sıra dışı ürün tasarımıyla prestijli Red Dot Ödülü’nün sahibi olan elektrikli SUV modeli, böylece uluslararası uzmanlardan oluşan jürinin de takdirini kazandı. Enyaq iv, tasarım konusunda Skoda markasının ne kadar iddialı olduğunu bir diğer kanıtı olarak markaya şimdiye kadarki 16. Red Dot Ödülü’nü getirdi.

131 LED

Enyaq iv’nin cesur tasarım felsefesi, akıcı çizgileri ve dikkat çekici ön panjuru büyük beğeni topladı. Skoda bu tasarımı opsiyonel Kristal Yüz seçeneğiyle birlikte radyatör ızgarasında kullandığı 131 LED ile ışıklandırarak daha ileriye taşımayı başardı.

66. KEZ DÜZENLENDİ

Dünyanın en bilinen tasarım yarışması, aynı zamanda yüksek kaliteli ürün tasarımının da bir sembolü olarak gösteriliyor. Yaklaşık 50 kişilik bir gruba sahip uluslararası jüri üyeleri, bağımsız gazeteciler, tasarımcılar ve öğretim görevlilerinden oluşuyor.

Bu yıl 66. Kez düzenlenen Red Dot Ödülleri’nde uzmanlar 60 civarında ülkeden 7 bin 800 kadar ürünü değerlendirdi. Uzmanlar inovasyon, kalite, fonksiyonellik, dayanıklılık ve ekolojik sürdürülebilirlik gibi kriterlere özellikle önem verdiler. Bu kriterler ışığında Enyaq iv, herkesin gıpta ettiği ödülün sahibi oldu.

DİKKAT ÇEKİCİ TEKNOLOJİLER

Enyaq iv aynı zamanda son derece geniş iç mekanı sayesinde kabinde de standartları belirliyor. Boyutları Octavia’dan daha kısa olmasına rağmen Kodiaq ile eşdeğer bir genişlik sunan Enyaq iv, evlerde kullanılan mobilyalardan esinlenen bir kabin tasarımıyla da dikkat çekti. Model, 13 inç’lik multimedya ekranı ve arttırılmış gerçekliğe sahip head-up gösterge gibi birçok teknolojiyi de beraberinde getiriyor. Enyaq iv sıfır emisyonlu sürüşüyle birlikte WLTP ölçümlerine göre 520 kilometreden daha fazla menzil sunarak günlük kullanımlara uygun olduğunun altını çiziyor.


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