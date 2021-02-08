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Skype güncellemesi beklenmedik bir şekilde geldi

08.02.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Skype güncellemesi beklenmedik bir şekilde geldi

Skype güncellemesi uzun bir süredir tartışma konuları arasında yer alıyordu. Birçok kişi uygulamanın güncelleme almakta çok zorlanacağını tahmin etti ancak yanıldılar.

Birçok kişi Microsoft Teams uygulamasının daha fazla kullanılacağını tahmin ediyordu. Bildiğiniz üzere bazı şirketler uygulamalarının bir bölümünü daha fazla ön plana çıkarırken bazı şirketler de geri planda tutar.

Herkes Skype uygulamasının daha çok arka planda kalacağını tahmin ediyordu. Fakat beklendiği gibi olmadı. Microsoft şirketi Skype uygulaması ile ilgili yeni güncellemeler getirerek uygulamayı farklı bir boyuta taşımayı başardı.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, uygulamanın hem masaüstü hem de mobil versiyon alanında değiştirildiği ve yenilendiği ortaya çıktı. Microsoft bu uygulamayı 8.68 güncellemesi ile yeniledi.

SKYPE'IN YENİ GÜNCELLEMESİ NELER SUNUYOR?

Bu uygulamayı kullandığınızda muhtemelen ara sıra donma sorunları yaşamışsınızdır. Kullanıcılar tarafından gelen şikayetler üzerine şirket anında güncelleme getirdi. Böylece daha akıcı bir uygulama ortaya çıktı. Ayrıca kararlılık seviyesi de artırıldı. Bununla ilgili güzel bir haberimiz daha var. Skype uygulaması iPhone ve iPad ile karanlık tona erişebilecek.

Performans geliştirmesi yapılan bu uygulama, şu anda tüm kullanıcılar için dağıtıldı. Güncelleme almadıysanız çok kısa bir süre içerisinde Microsoft konuyla ilgili güncelleme başlatacaktır. Son olarak uygulamada macOS için sanal kamera iyileştirmeleri yapıldığını da ifade edelim.

Birçok kişi tarafından iş odaklı tercih edilen Skype uygulaması, yeni güncellemeler ile birlikte kendisini ileriye taşımayı başardı. Muhtemelen diğer güncellemelerde de yeni kararlılık seviyeleri oluşturulacaktır. Peki sizce bu uygulama daha başka hangi özellikler almalı?

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