Slack Connect özelliğini kullanıma sundu

Slack bugüne kadar popüler uygulamalar arasında adından çok söz ettiremedi. Kurumsal şirketlerin tercih ettiği uygulama bu durumu değiştirmek istiyor gibi duruyor. Bu sebeple Connect özelliği geliştirildi. Yapmanız gereken şey ise basit. Bir davet gönderin ve böylece uygulama üzerinden e-posta dizilerine başvurmak zorunda kalmadan önemli bir müşteri veya ortakla güvenli bir görüşme başlatabilirsiniz. En fazla 20 şirket birlikte iletişime geçilebilecek. Connect için tasarlanmış bir zamanlayıcı, belge imzalayıcı ve hesap eşleyici gibi birkaç uygulama halihazırda Slack üzerinde mevcut.

ŞİMDİLİK ÜCRETLİ KULLANICILARA SUNULUYOR

Connect şu anda ücretli Slack planları için kullanıma sunuluyor. Özellik sonunda ücretsiz kullanıcılara genişletilecektir. Yine de bazı özelliklerin ücretsiz olmasını beklemeniz gerekebilir. Yaza kadar özel politikalar ve programlama kiti gelmezken, ek kimlik avı önleme önlemleri ilkbaharda gelecek. Yine de Connect, Slack için zaten bir değişiklik olarak karşımıza çıkıyor. Zaman ilerledikçe şirketlerin iletişim olarak tercih ettikleri öncü platformlardan biri olabilir. Bu da Microsoft Teams’i ve diğer işyeri mesajlaşma sistemlerinin dikkatinin Slack üzerine çekilmesine sebep olabilir.

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