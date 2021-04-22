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Slovakya, Çekya ile dayanışma kapsamında 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

22.04.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovakya, "Çekya'da 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya Rus diplomatların karıştığı" yönündeki iddialara tepki olarak 3 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.

Slovakya, Çekya ile dayanışma kapsamında 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, Rus diplomatların sınır dışı edileceğini kamuoyuyla paylaştı.

Heger, Slovakya'nın Rusya ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler geliştirmekten yana olduğunu, bu duruma Rus misyonlarındaki diplomatların da katkı sağlaması gerektiğini ve uluslararası sözleşmeler doğrultusunda hareket etmelerinin beklendiğini ifade etti.

3 Rus diplomatın sınır dışı edilme kararı öncesinde Slovakya istihbaratından edinilen bilgilerin titizlikle incelendiğini aktaran Heger, kararlarını bu bilgiler doğrultusunda aldıklarının altını çizdi.

RUSYA'DAN SLOVAKYA'NIN KARARINA TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus TASS Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Slovakya'nın 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararıyla ilgili "Uydurulmuş bir mesele konusunda Prag ile sözde dayanışma içerisinde olduğunu göstermeye çalışan Bratislava'nın dostça olmayan eylemleriyle derin hayal kırıklığına uğradık. Cevabımızı bekletmeyeceğiz." dedi.

ÇEKYA VE RUSYA ARASINDA 'DİPLOMAT' KRİZİ

Çekya'da Başbakan Andrej Babiş 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Son olarak Çekya, Prag'ta görev yapan Rus diplomatların sayısını, Moskova'da görev yapan Çek diplomatların sayısına eşitlemek amacıyla daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

(AA)

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