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Slovakya'dan çarpıcı karar! Sınıra asker konuşlandıracaklar

02.11.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Avrupa'da son zamanlarda artan yasa dışı göçmen geçişlerine ilişkin Slovakya'dan dikkat çeken bir karar geldi. Slovakya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Martina Koval Kakascikova, Macaristan sınırına asker konuşlandırılacağını duyurdu.

Slovakya'dan çarpıcı karar! Sınıra asker konuşlandıracaklar

Slovakya, artan yasa dışı göçmen sayısı nedeniyle, Macaristan sınırına asker konuşlandırmaya karar verdi.

Slovakya'da bugün yapılan Bakanlar Kurulu'nda yasa dışı göçmenlerle mücadele konusu ele alınırken, hükümet mevcut polis kontrollerinin askeri güç ile desteklenmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Slovakya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Martina Koval Kakascikova, talebin sınırda görev yapan polis gücünden geldiğini ve değerlendirilerek onaylandığını belirtti. Alınan karara göre, 15 Aralık tarihine kadar Macaristan sınırında günde 200 asker görev yapacak.

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"SINIRLARDA HER 12 SAATTE BİR DEĞİŞEREK TOPLAMDA 200 ASKER BULUNDURULACAK"

Kakascikova, "Sınırdaki polis gücünün talebi ve Slovakya Silahlı Kuvvetlerinin mevcut personel ve maddi-teknik yeteneklerine dayanarak, özellikle eski sınır kapılarında olmak üzere polis mensupları ile birlikte ortak devriye görevlerinde profesyonel askerler görevlendirilecektir. Askerler Slovakya-Macaristan sınırında yasa dışı göçle mücadelede kontrol yapmak amacıyla görev alacaklar. Sınırlarda her 12 saatte bir değişerek toplamda 200 asker bulundurulacak" dedi.

Slovakya İçişleri Bakanlığı, Çekya ve Avusturya sınırı tarafından kontrollerin yeniden başlamasından bu yana, geçtiğimiz ayın sonuna kadar Slovakya'da 2 bin 675 yasadışı göçmen ve 45 kaçakçının gözaltına alındığını, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde yakalanan yasa dışı göçmen sayısının ise 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 214 oranında arttığını açıkladı. (İHA)

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