Slovenya'da hükümeti kurma görevi Sarec'e verildi

LJUBLJANA (AA) - Slovenya parlamentosunda yapılan oylama ile hükümeti kurma görevi, sistem karşıtı Marjan Sarec'in Listesi Partisi (LMS) Genel Başkanı Marjan Sarec'e verildi.
Parlamentoda yapılan gizli oylamayla yeni kabineyi kurmak üzere, yakın zamana kadar Kamnik Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sarec görevlendirildi.
Oylamada Sarec, 31'e karşı 55 oyla hükümeti kurma görevini üstlenmeye hak kazandı.
LMS, Sosyal Demokratlar (SD), Modern Merkez Partisi (SMC), Emekliler Partisi (DESUS) ve eski Başbakan Alenka Bratusek'in partisi SAB ile koalisyon kurmuştu.
Aynı zamanda bir aktör olan Sarec, oylamadan önce yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlık sisteminin düzeltilmesine öncelik vereceğini, hedefinin, Slovenya'yı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en önemli ülkelerinden biri haline getirip komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak olduğunu vurguladı.
Bu arada, Sarec'ın lehine oy kullanan azınlık ve solcu parti temsilcileri, hükümette yer almayacaklarını ancak parlamentoda hükümetin çalışmalarını destekleyeceklerini belirtti.
Sarec'in hükümeti kurma görevini 15 gün içerisinde yerine getirerek, gelecek ay ortalarında kabineyi oluşturacak isimleri belirlemesi bekleniyor.
Bu iddia çok konuşulur! İngiliz medyası duyurdu: ABD'nin Brunson inadı...
Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum