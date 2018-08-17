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Slovenya'da hükümeti kurma görevi Sarec'e verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 23:52 | Son Güncelleme

Slovenya'da hükümeti kurma görevi Sarec'e verildi

LJUBLJANA (AA) - Slovenya parlamentosunda yapılan oylama ile hükümeti kurma görevi, sistem karşıtı Marjan Sarec'in Listesi Partisi (LMS) Genel Başkanı Marjan Sarec'e verildi.

Parlamentoda yapılan gizli oylamayla yeni kabineyi kurmak üzere, yakın zamana kadar Kamnik Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sarec görevlendirildi.

Oylamada Sarec, 31'e karşı 55 oyla hükümeti kurma görevini üstlenmeye hak kazandı.

LMS, Sosyal Demokratlar (SD), Modern Merkez Partisi (SMC), Emekliler Partisi (DESUS) ve eski Başbakan Alenka Bratusek'in partisi SAB ile koalisyon kurmuştu.

Aynı zamanda bir aktör olan Sarec, oylamadan önce yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlık sisteminin düzeltilmesine öncelik vereceğini, hedefinin, Slovenya'yı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en önemli ülkelerinden biri haline getirip komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak olduğunu vurguladı.

Bu arada, Sarec'ın lehine oy kullanan azınlık ve solcu parti temsilcileri, hükümette yer almayacaklarını ancak parlamentoda hükümetin çalışmalarını destekleyeceklerini belirtti.

Sarec'in hükümeti kurma görevini 15 gün içerisinde yerine getirerek, gelecek ay ortalarında kabineyi oluşturacak isimleri belirlemesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hükümet kurma Marjan Sarec slovenya

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