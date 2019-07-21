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Slovenya'dan İtalya sınırına asker desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 23:15 | Son Güncelleme

Slovenya'dan İtalya sınırına asker desteği

LJUBLJANA (AA) - Slovenya'nın, yasa dışı göçle mücadele kapsamında İtalya sınırına 35 asker göndereceği belirtildi.

Slovenya ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneybatı sınırında geçen haftalarda düzensiz göçmen sayısının arttığı ifade edildi.

İtalya sınırında bulunan Koper şehrine gönderilecek 35 askerin, yasa dışı göçle mücadelede sınır polisine yardımcı olacağı vurgulanan açıklamada, askerlerin, bu kapsamda ordunun sahip olduğu gözlem cihazlarından, zırhlı araçlara kadar tüm araçları kullanabileceği aktarıldı.

Slovenya polisinden yapılan açıklamada da cuma günü ormanlık alanlarda yapılan operasyonlarda 122 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
asker İtalya Mücadele slovenya yasa dışı göç

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