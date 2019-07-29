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SMA hastası Turan Ege, ilacına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.07.2019 12:15 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Spinal Muskuler Atrofi (SMA) tip 2 hastası Turan Ege Şahin'in (8), 4 kez raporda yanlışlık yapıldığı gerekçesiyle reddedilen ilaç alım başvurusu 5’inci seferde kabul edildi.

SMA hastası Turan Ege, ilacına kavuştu

İbrahim UĞUR-Halil İbrahim YEL/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Spinal Muskuler Atrofi (SMA) tip 2 hastası Turan Ege Şahin'in (8), 4 kez raporda yanlışlık yapıldığı gerekçesiyle reddedilen ilaç alım başvurusu 5’inci seferde kabul edildi. İlk doz verilen Turan Ege'nin ailesi çocuklarının ilaca kavuşması dolayısıyla büyük mutluluk yaşadı.
İlçede yaşayan Murat ve Hülya Şahin çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Turan Ege Şahin, SMA hastası olarak dünyaya geldi. 8 yıldır hastalıkla mücadele eden Turan Ege, Spinraza adlı ilaç SMA tip 2 ve tip 3 için geri ödeme kapsamında olmayınca, tedavi olamadı. İlacın Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle geri ödeme kapsamına alınmasının ardından aile temin etmek için sağlık kurul raporu alıp başvuruda bulundu. Ancak ailenin yaptığı 4 başvuru da hazırlanan raporda yanlışlık yapıldığı gerekçeleriyle reddedildi. 4’üncü başvurunun da reddedilmesinin ardından yeniden başvuru yapan ailenin 5’inci başvurusu ise kabul edildi. İlacın ilk dozunu 24 Temmuz’da kullanan Turan Ege ve ailesi büyük mutluluk yaşadı.
Baba Murat Şahin oğlunun geçen hafta çarşamba günü ilacını kullandığını belirterek "Çok sevindik. Rapor numarasıyla protokol numarasında bir eksiklik vardı. İstanbul'a gittim, düzelttirdim. Turan Ege ikinci dozu da 29 gün sonra alacak'' dedi.

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SMA hastası Turan Ege, ilacına kavuştuSMA hastası Turan Ege, ilacına kavuştuSMA hastası Turan Ege, ilacına kavuştu

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