SMA'lı oğlunun cihazı için anneden çağrı: Çocuğuma nefes olun

Mehmet YİRUN- Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Haktan Batmaz'ın (11) solunum cihazının arızalanan motoru ve fizik tedavisi ile medikal malzeme için kaymakamlık onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Nuray Batmaz, oğlunun kullandığı yedek cihazın motorunun arızalandığını belirterek, "Motorun arızasına, 12 bin TL dediler. Bu yüzden kampanya başlattık. Yardım bekliyoruz. Çocuğuma nefes olmalarını istiyorum" dedi. Saray'a bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan, emekli polis memuru Mehmet ile ev kadını Nuray Batmaz çifti, SMA hastası oğulları Haktan'ın tedavisi için arızalanan solunum cihazını alamayınca kaymakamlığa başvurup, yardım istedi. Çiftin kendilerine izin verilmesi durumunda kampanya başlatacaklarını belirtmesi üzerine kaymakamlıktan yardım için onay çıktı. Oğlunun bu hastalıkla 10 yıldır mücadele ettiğini belirten Nuray Batmaz, "Yeni tedavimiz çıktı. Fizik tedavi puanları istiyorlar. Çocuğun 4 dozdan sonra belirli hareket yapmasını istiyorlar. Çocuk evde bunları yapıyor; ancak doktorun yanında yapmıyor. 1- 2 saniyelik bir şey istiyorlar, onları da çocuk korktuğu için yapamıyor. Evde yapılanları da kabul etmiyorlar. Çok mağduruz bu konuda. İlacımız çok pahalı. O yüzden sınırlı sayıda veriyorlar. Giderlerine yetişemiyoruz. Halkımızın yardımlarını bekliyoruz. Biz aile olarak yetişemiyoruz artık. Fizik tedavimiz yetersiz geldiği için kesildi. SMA'lı ailelerin hepsi mağdur. Fizik tedavimizi verin, ilacımızı verin. Çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. İlaç bir çare bizim için. Yaşamımız o ilacımıza bağlı" diye konuştu. Eşinin emekli maaşıyla oğlunun tedavisini yaptırmaya çalıştıklarını anlatan Nuray Batmaz, kaymakamlıktan alınan izin sonrası sosyal medyadan yardım kampanyası başlatıldığını kaydetti. Oğlunun, SGK'nın verdiği cihazın yanında kullandığı cihazın arızalı olduğunu belirten Batmaz, "Motoru arızalanmış. Medikal malzemelere yetişemiyoruz. Motorun arızasına, 12 bin TL dediler. Bu yüzden kaymakamlık izniyle kampanya başlattık. Yardım bekliyoruz. Çocuğuma nefes olmalarını istiyorum" dedi.

