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SMDK başkanı ABD özel elçisiyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Abdurrahman Mustafa, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vekili ve Suriye özel elçisi Joel Rayburn ile görüştü

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vekili ve Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn ile bir araya geldi.

SMDK'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Mustafa'nın Rayburn ile İstanbul'da görüşerek Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'e yönelik yoğun saldırıların yanı sıra ülkede siyasi çözüm, ABD'nin bölgeden çekilmesi ve güvenli bölge konuları konuşuldu.

Mustafa, Suriye'de siyasi çözümün önemine dikkati çekerek, rejim ve destekçilerinin İdlib'de ateşkesi öngören anlaşmalara uyması için baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi.

SMDK'nin rejimin ihlallerine rağmen Anayasa Komitesi çalışmalarını desteklediğini kaydeden Mustafa, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2254 sayılı kararının hayata geçirilmesini istedi.

Rayburn de İdlib'de dün meydana gelen terör saldırılarını kınadı.

Suriye'de kurulacak güvenli bölgenin önemine işaret eden Rayburn, siyasi çözüme kavuşulmadan yeniden imarın mümkün olmayacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Joel Rayburn SMDK

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