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Smear testi rahim ağzı kanseri teşhisinde önemli rol oynuyor! Sakın ihmal etmeyin

17.11.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahim ağzı kanseri teşhisi ve tedavisi için smear testi oldukça önem taşır. Dünyada her yıl 530 bin Türkiye’ de ise her yıl bin 500 kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor. Hastalığın tedavisi içinse rahim ağzı kanserinin erken teşhis edilmesi istenilen sonuca ulaşmakta önemli rol oynuyor. bebek sahibi olmak isteyen anne adayları için de büyük önem taşıyan smear testinin yılda en az 1 kez jinekolojik muayene sırasında yaptırılması gerekiyor.

Smear testi rahim ağzı kanseri teşhisinde önemli rol oynuyor! Sakın ihmal etmeyin

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman ‘’ Smear testi başta rahim ağzı kanseri, rahim ağzındaki hücresel düzensizlik ve enfeksiyonların saptanmasında kullanılan ve hayati önem taşıyan bir taramadır. Bu yüzden kadınların yılda 1 kez düzenli olarak jinekolojik muayene ve smear testi yaptırması olası kanser riskinin de önüne geçiyor’’ diye belirtti.

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olarak biliniyor. Genetik faktörlerin yanı sıra yaşam şekli, düzensiz beslenme gibi birçok faktör rahim ağzı kanserine sebebiyet veriyor. Uzmanlar ise erken tanı ve tedavi için tarama programlarının büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bu kapsamda her kadının düzenli olarak smear testi yaptırması gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman ‘’ Rahim ağzı tarama testlerinin düzenli yapılması kanser ve kanser öncüsü durumların erken teşhis edilmesini sağlıyor. Hücrelerin kansere dönüşmeden erken teşhis ile tedaviye başlanması ise çoğu zaman hayat kurtarıyor. Rahim ağzından sürüntü alınması ile mikroskop altında inceleme yapılarak sonuca varılıyor. Sonucun anormal olması durumunda uzman hekim tarafından detaylı bir inceleme yapılması gerekiyor’’ dedi.

‘’JİNEKOLOJİK MUAYENE İHMAL EDİLMEMELİ’’

Halk arasında rahim ağzı testi ya da sürüntü testi olarak bilinen smear testi, jinekolojik muayenenin bir parçası olarak uygulanıyor. Cinsel hayatı başlayan her kadının düzenli olarak jinekolojik muayenesini yaptırması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karaman ‘’Cinsel ilişkiye başlayan her kadının smear testini yaptırması gerekiyor. Genellikle 21 yaşından itibaren düzenli muayenelerin ve testlerin yapılmasını öneriyoruz. Ancak erken yaşta cinsel ilişki yaşayan ve muayene sırasında enfeksiyon, yara, siğil gibi bulguların görülmesi durumunda da smear testi uygulanabiliyor. Jinekolojik muayene sırasında özel bir fırça ile rahim ağzı bölgesinden sürüntü alınıyor. Bu yüzden smear testi son derece kolay bir yöntem olurken, ağrıya da sebep olmaz’’ dedi.

‘’SONUÇ SİZİ KORKUTMASIN’’

Smear testinin sonuçları kimi zaman değişiklik gösterebiliyor. Ancak anormal çıkan sonuçlarda hastaya uygulanan tedavilerle birlikte olası hastalıklarında önüne geçilebiliyor. Bu kapsamda sonuçları doktora göstermeden hastaların korkuya kapılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karaman ‘’Test sonuçlarında kimi zaman pozitif veya anormal sonuçlara rastlamak hastanın kanser olduğu anlamına gelmemektedir. Test sonucu negatif olan kişi de bir sorun görülmez. Ancak kimi zaman HPV enfeksiyonuna bağlı olarak sonuçlar anormal olarak çıkabiliyor. Smear testinde sonucun anormal veya pozitif çıkması durumunda anormal sonucun nedenine ve derecesine bakılır. Sonuçların ASCUS, ASC-H, LGSIL, HGSIL veya AGC şeklinde çıkması sonucunda ise hasta ileri değerlendirmeye alınır. Daha detaylı bir inceleme yapılacak ise hastadan kolposkopi, rahim ağzından biyopsi gibi işlemlerin yapılması istenir’’ diye belirtti.

‘’HAMİLELER TEST YAPTIRABİLİR Mİ?’’

Anne olmak isteyen her kadının gebe kalmadan önce düzenli jinekolojik muayene ve testlerini yaptırması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karaman ‘’ Hamilelerin smear testi yaptırmalarında bir sakınca yoktur. Hatta tarama testlerinin gebe kalmadan önce ve gebelik sırasında da yapılması sağlıklı bir hamilelik için büyük önem taşıyor’’ dedi.

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