SMO, Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’dan bir köyü daha kurtardı

Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye’nin kuzeyindeki Tina al-Jarid köyünü terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardığını açıkladı.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Rakka şehrinin Tel Abyad ilçesine bağlı Ayn İsa bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. SMO bugün yaptığı açıklamada, Ayn İsa bölgesinin yakınlarındaki Tina al-Jarid köyünü terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardığını açıkladı. Tina al-Jarid köyünün de kurtarılmasının ardından dün geceden bu yana bölgede, YPG/PKK’dan kurtarılan köy sayısı 3’e ulaştı.

