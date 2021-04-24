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Snapchat Android’de iOS’tan daha fazla kullanıcıya ulaştı

24.04.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Snapchat, geliştirilmiş bir Android uygulaması ve Spotlight özelliği sayesinde büyümeye devam ediyor. Şirket, 2021’in ilk çeyrek sonuçlarında 2021’in ilk çeyreğinde 15 milyon yeni kullanıcıya ulaştı ve uygulamanın günlük ortalama kullanıcısını 280 milyona çıkardı.

Snapchat Android’de iOS’tan daha fazla kullanıcıya ulaştı

Özellikle, bu çeyrekte Snapchat Android’de iOS’tan daha fazla kullanıcıya ilk kez ulaştı. Şirket, platformlar arasındaki ayrımı tam olarak paylaşmadı. Ancak CEO Evan Spiegel, önemli kaynakları bir zamanlar hatalı olan Android uygulamasını geliştirmeye kanalize eden Snap için “kritik bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Kullanıcılara popüler klipler için ödeme yapan uygulamanın TikTok benzeri özelliği olan Spotlight, şirket için parlak bir nokta olmaya devam ediyor. Özellik şu anda 12 ülkede yayında ve Mart ayında aylık 125 milyon kullanıcıya ulaştı. Spiegel, platforma yapılan başvuruların Ocak ve Mart arasında yüzde 40 arttığını söyledi. (Şubat ayında Spotlight’ın günde ortalama 175.000 başvuru aldığını bildirdi).

Snap ayrıca, bu çeyrekte 770 milyon dolar ile güçlü bir gelir artışı bildirdi ve geçen yıla göre yüzde 66 artış gösterdi. Spiegel, şirketin yeniden açılma çabalarından faydalandığını, bunun da katılımın artmasına ve “daha büyük arkadaş grupları arasında daha fazla konuşmaya” neden olduğunu söyledi. Spiegel, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Şubat ayı sonlarında işler açılmaya başladığında, Hikaye gönderme ve Snap Haritası ile etkileşim gibi temel davranışlarda dönüm noktaları gördük,” dedi. “Daha yakın zamanlarda, insanlar daha geniş gruplar halinde sosyalleşmeye başladıkça, Mart ayının sonlarında Snapchat’ta yeni arkadaşlıklar ve iki yönlü iletişim oranlarında bir artış yaşandı.” Snapchat eskisi kadar popüler olmasa da popülerliğini korumaya çalışıyor.

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