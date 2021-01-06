Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Kalıcı olmayan ve kaybolabilir paylaşım yapmayı sağlayan Snapchat'te, gönderilen bütün fotoğraf ve videolar kendilerini 24 saat içerisinde imha eder. Snapchat geçicilik özelliği ile diğer tüm sosyal medya mecralarından da farklı bir konumda. Uygulama ilk çıktığında kullanım oranı kısa sürede büyük bir artış gösterse de uygulama son dönemde popülerliğini kaybetmiş durumda. Snapchat'i hala aktif olarak kullanan bir grup olsa da bazı kullanıcılar Snapchat hesabını tamamen silme işlemini merak ediyor. Snapchat hesabını mobil üzerinden kalıcı olarak silmek elbette mümkün. Bu yazımızda Snapchat'te hesap silme veya diğer adıyla Snapchat hesap kapatma işlemi için takip edilmesi gereken adımları listeledik...

Snapchat Hesap Silme İşlemi Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Snapchat hesap silme işlemini telefondan kolaylıkla gerçekleştirmek mümkün ancak yine de Snapchat hesabını kalıcı olarak silmeden önce bilinmesi gereken bazı önemli noktalar mevcut.

Snapchat hesap silme işlemini gerçekleştirdikten 30 gün sonra hesabınız kalıcı olarak kapatılır.

Eğer Snapchat hesap kapatma talebinizden sonraki 30 gün içerisinde kullanıcı adı ve şifrenizle hesabınıza tekrar giriş yapmaya çalışırsanız hesabınız yeniden aktif edilir.

Verilen 1 aylık süre içerisinde hesabınıza hiçbir şekilde giriş yapmadığınız taktirde ise Snapchat hesabınız tamamen silinir ve tekrar erişim sağlayamazsınız.

Hesabınız kalıcı olarak silindikten sonra ise kaydetmiş olduğunuz fotoğraf, video veya hikayelerinize tekrar ulaşma imkanı da bulunmaz.

Bu nedenle kaybetmek istemeyeceğiniz fotoğraf veya videolarınız varsa hesabınız silinmeden önce yedekleme işlemi yapmalısınız. Kaydetmek isteyeceğiniz fotoğrafları Snapchat'in kendi hafızasından "Snap'i Dışa Aktar" seçeneği ile telefonun hafızasına aktarabilir ve böylece saklamak istediğiniz tüm fotoğraf veya videolara kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.

Snapchat hesap silme işleminden önce kaydedilen görsellerinize göz atmanızda fayda var.

Kalıcı Olarak Snapchat Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Snapchat hesap silme işlemi telefondan oldukça hızlı ve basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak, uygulama üzerinden Snapchat hesabını kalıcı olarak silmek mümkün değil. Snapchat hesabını tamamen kapatmak için bilgisayar veya mobil üzerinden herhangi bir tarayıcı ile Snapchat hesabınıza ulaşmanız gerekiyor. Peki, Snapchat hesap silme nasıl yapılır? Snapchat hesap silme mobil üzerinden nasıl gerçekleştirilir?