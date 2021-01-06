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Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

06.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Snapchat, anlık fotoğraf veya kısa video paylaşımı sağlayan popüler sosyal medya araçlarından birisidir. Snapchat, 1 saniyeden başlayarak maksimum 10 saniyeye kadar görüntülenebilen 'Snap' adlı fotoğraf veya video paylaşım imkanı sunar. Bazı kullanıcılar "Snapchat hesabını kökten silme nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Snapchat hesap silme ile ilgili detaylar...

Kalıcı olmayan ve kaybolabilir paylaşım yapmayı sağlayan Snapchat'te, gönderilen bütün fotoğraf ve videolar kendilerini 24 saat içerisinde imha eder. Snapchat geçicilik özelliği ile diğer tüm sosyal medya mecralarından da farklı bir konumda. Uygulama ilk çıktığında kullanım oranı kısa sürede büyük bir artış gösterse de uygulama son dönemde popülerliğini kaybetmiş durumda. Snapchat'i hala aktif olarak kullanan bir grup olsa da bazı kullanıcılar Snapchat hesabını tamamen silme işlemini merak ediyor. Snapchat hesabını mobil üzerinden kalıcı olarak silmek elbette mümkün. Bu yazımızda Snapchat'te hesap silme veya diğer adıyla Snapchat hesap kapatma işlemi için takip edilmesi gereken adımları listeledik...

Snapchat Hesap Silme İşlemi Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Snapchat hesap silme işlemini telefondan kolaylıkla gerçekleştirmek mümkün ancak yine de Snapchat hesabını kalıcı olarak silmeden önce bilinmesi gereken bazı önemli noktalar mevcut.

  • Snapchat hesap silme işlemini gerçekleştirdikten 30 gün sonra hesabınız kalıcı olarak kapatılır.
  • Eğer Snapchat hesap kapatma talebinizden sonraki 30 gün içerisinde kullanıcı adı ve şifrenizle hesabınıza tekrar giriş yapmaya çalışırsanız hesabınız yeniden aktif edilir.
  • Verilen 1 aylık süre içerisinde hesabınıza hiçbir şekilde giriş yapmadığınız taktirde ise Snapchat hesabınız tamamen silinir ve tekrar erişim sağlayamazsınız.
  • Hesabınız kalıcı olarak silindikten sonra ise kaydetmiş olduğunuz fotoğraf, video veya hikayelerinize tekrar ulaşma imkanı da bulunmaz.
  • Bu nedenle kaybetmek istemeyeceğiniz fotoğraf veya videolarınız varsa hesabınız silinmeden önce yedekleme işlemi yapmalısınız. Kaydetmek isteyeceğiniz fotoğrafları Snapchat'in kendi hafızasından "Snap'i Dışa Aktar" seçeneği ile telefonun hafızasına aktarabilir ve böylece saklamak istediğiniz tüm fotoğraf veya videolara kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.
  • Snapchat hesap silme işleminden önce kaydedilen görsellerinize göz atmanızda fayda var.

Kalıcı Olarak Snapchat Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Snapchat hesap silme işlemi telefondan oldukça hızlı ve basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak, uygulama üzerinden Snapchat hesabını kalıcı olarak silmek mümkün değil. Snapchat hesabını tamamen kapatmak için bilgisayar veya mobil üzerinden herhangi bir tarayıcı ile Snapchat hesabınıza ulaşmanız gerekiyor. Peki, Snapchat hesap silme nasıl yapılır? Snapchat hesap silme mobil üzerinden nasıl gerçekleştirilir?

  • Öncelikle, mobil veya bilgisayar üzerinden kullanmış olduğunuz herhangi bir tarayıcı ile Snapchat'in resmi sayfasına gidin. Vermiş olduğumuz bağlantıyı tıklayarak da kolay erişim sağlayabilirsiniz.
  • Snapchat hesap silme linki için TIKLAYINIZ!
  • Yönlendirilmiş olduğunuz sayfada kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor.

Görsel 2

  • Açılan bu sayfada kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak hesabınıza giriş yaptıktan sonra ise tekrardan kullanıcı bilgilerini girmenizi isteyen bir pencere açılır. Karşınıza çıkan pencerede kullanıcı adı ve şifrenizi yeniden girdiğiniz taktirde Snapchat hesap silme işlemini gerçekleştirmiş olursunuz.

Görsel 3

Snapchat Hesap Silme İşleminden Sonra Neler Olur?

Yazımızın girişinde belirttiğimiz gibi hesabınız Snapchat hesap silme işleminizden 30 gün sonra silinir. Eğer bu süre içerisinde uygulamaya tekrar giriş yaparsanız hesap silme işleminiz iptal edilir ve hesabınızı kullanmaya devam edersiniz. Yani Snapchat de diğer sosyal medya uygulamaları gibi kısa bir süre için hesabı askıya alır ve tamamen yok etmez.

Snapchat'te kesin olarak hesap silme işleminizden sonra, uygulama telefonunuza bir onay mesajı gönderir. Bu noktada Snapchat uygulamasında doğrulanmış bir e-mail hesabınızın olması gerekir. Onaylama mesajını kontrol ederek hesabınızın aktif olacağı süreyi görebilirsiniz.

Snapchat hesap silme işlemi, belirtilen kısa süre içerisinde giriş yapılmadığı durumda geri dönüşü olmayan bir işleme dönüşür. Bu süreyi aştığınız taktirde uygulamayı tekrar kullanmak isterseniz yeni bir hesap açmanız gerekecektir. Tüm dünyada popüler olan Snapchat uygulamasında hesap silme işlemini yaparken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar mevcut. Vermiş olduğumuz adımları takip ederek kolaylıkla sorunsuz bir şekilde Snapchat hesabınızı silebilirsiniz.

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