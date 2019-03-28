SNHR'den Rakka'da bulunan cesetlere kimlik tespiti çağrısı

Mezarlıklardaki cesetlerin büyük bir kısmının YPG/PKK ve uluslararası koalisyonun saldırıları sonucu ölen sivillere ait olduğu anlaşıldı.

Rapora göre, YPG/PKK, DEAŞ'ın Rakka'dan çıkmasının ardından bölge halkının baskısıyla 2018 yılının başında "İlk Müdahale" adlı bir ekip kurmak zorunda kaldı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği Rakka'da toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin kimliklerini ortaya çıkarma konusunda üzerine düşeni yapmadığını belirterek, uluslararası toplumu Rakka'da çıkarılan cesetlerin kimliklerinin tespit edilmesi için göreve çağırdı.

SNHR raporunda söz konusu süre içerisinde Rakka'da çoğu sivil, 543'ü çocuk, 346'sı kadın yaklaşık 2 bin 323 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- Cesetlerin kimliklerini doğru şekilde tespit çağrısı

Rapora göre, Rakka'da iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu ay başına kadar yaklaşık 4 bin 247 kişi, çatışan taraflarca alıkonuldu ve akıbetlerinden haber alınamıyor.

Raporda konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Alıkonulanların bir kısmının öldürüldüğü ve cesetlerinin bu mezarlıklarda olduğuna inanıyoruz. Bu cesetler doğru şekilde çıkarılabilirse, DEAŞ tarafından alıkonulan ve akıbetleri bilinmeyen kişilerin kimliklerine ulaşmamız mümkün olabilir."

Raporda, Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonuna, haber alınamayan kişiler hakkında araştırma başlatma çağrısı yapıldı.

- YPG/PKK'nın ihmali

Rapora göre, terör örgütü YPG/PKK'nın oluşturduğu ekip, yeterli ekipman, tecrübe, bilgi ve lojistik desteğe sahip değil.

Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için cesetlerden DNA testi için örnekler dahi alınmıyor.