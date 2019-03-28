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SNHR'den Rakka'da bulunan cesetlere kimlik tespiti çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Ağı, terör örgütü YPG/PKK'nın Ekim 2017'de işgal ettiği Rakka'da bulunan toplu mezarlardan çıkarılan cesetler için kimlik tespiti yapılmasını istedi - SNHR'nin raporundan: - "Alıkonulanların bir kısmının öldürüldüğü ve cesetlerinin bu mezarlıklarda olduğuna inanıyoruz. Bu cesetler doğru şekilde çıkarılabilirse, DEAŞ tarafından alıkonulan ve akıbetleri bilinmeyen kişilerin kimliklerine ulaşmamız mümkün olabilir" - "(YPG/PKK'nın sivillerin baskısıyla oluşturmak zorunda kaldığı) Ekibin mezardan cesetleri çıkarması sırasında tuttuğu kayıtlarda, sadece her gün çıkarılan cesetlerin sayısı ve cesetin cinsiyetine ilişkin bilgi yer alıyor. Kayıtlarda çıkarılan cesetlere ilişkin herhangi ek bir bilgi belirtilmiyor" - "Ekip, cesetlerin sivillere ya da DEAŞ'lılara ait olup olmadığına, kıyafet ve genel dış görünümlerine göre hükmediyor" - "Örgüt, suçluların ortaya çıkmasını istemiyor. Rakka'da meydana gelen yıkımın boyutunu görmezlikten geliyor"

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği Rakka'da toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin kimliklerini ortaya çıkarma konusunda üzerine düşeni yapmadığını belirterek, uluslararası toplumu Rakka'da çıkarılan cesetlerin kimliklerinin tespit edilmesi için göreve çağırdı.

SNHR, Suriye'de Ekim 2017 tarihinde terör örgütü YPG/PKK'nin işgaline giren Rakka ilinde 2018'in başlarından itibaren ortaya çıkarılan toplu mezarlara ilişkin raporunu yayımladı.

Rapora göre, YPG/PKK, DEAŞ'ın Rakka'dan çıkmasının ardından bölge halkının baskısıyla 2018 yılının başında "İlk Müdahale" adlı bir ekip kurmak zorunda kaldı.

Rakka'ya dönen halkın ihbarları üzerine, söz konusu ekibinin çalışmaları kapsamında Rakka il merkezinde yüzlerce kişinin defnedildiği mezarlıklar ortaya çıkarıldı.

Mezarlıklardaki cesetlerin büyük bir kısmının YPG/PKK ve uluslararası koalisyonun saldırıları sonucu ölen sivillere ait olduğu anlaşıldı.

İç savaş öncesi 2 ana mezarlığın bulunduğu Rakka'da, YPG/PKK'nın ABD destekli operasyonu sırasında ölenler, buralara defnedilmezken, Kasım 2016-Ekim 2017 döneminde rastgele boş alanlara gömüldü.

SNHR raporunda söz konusu süre içerisinde Rakka'da çoğu sivil, 543'ü çocuk, 346'sı kadın yaklaşık 2 bin 323 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- Cesetlerin kimliklerini doğru şekilde tespit çağrısı

Rapora göre, Rakka'da iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu ay başına kadar yaklaşık 4 bin 247 kişi, çatışan taraflarca alıkonuldu ve akıbetlerinden haber alınamıyor.

Raporda konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Alıkonulanların bir kısmının öldürüldüğü ve cesetlerinin bu mezarlıklarda olduğuna inanıyoruz. Bu cesetler doğru şekilde çıkarılabilirse, DEAŞ tarafından alıkonulan ve akıbetleri bilinmeyen kişilerin kimliklerine ulaşmamız mümkün olabilir."

Raporda, Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonuna, haber alınamayan kişiler hakkında araştırma başlatma çağrısı yapıldı.

- YPG/PKK'nın ihmali

Rapora göre, terör örgütü YPG/PKK'nın oluşturduğu ekip, yeterli ekipman, tecrübe, bilgi ve lojistik desteğe sahip değil.

Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için cesetlerden DNA testi için örnekler dahi alınmıyor.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Ekibin mezardan cesetleri çıkarması sırasında tuttuğu kayıtlarda, sadece her gün çıkarılan cesetlerin sayısı ve cesetin cinsiyetine ilişkin bilgi yer alıyor. Kayıtlarda çıkarılan cesetlere ilişkin herhangi ek bir bilgi belirtilmiyor. Ekip, cesetlerin sivillere ya da DEAŞ'lılara ait olup olmadığına, kıyafet ve genel dış görünümlerine göre hükmediyor. Rakka'da idaresini elinde tutan YPG/PKK, ölenlerin haklarını ve delilleri koruyacak gerekli adımları atmıyor. Örgüt, suçluların ortaya çıkmasını istemiyor. Rakka'da meydana gelen yıkımın boyutunu görmezlikten geliyor."

- Koalisyona çağrı

Ağın raporunda, DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin YPG/PKK'ya cesetlerin çıkarılması ve asli mezarlıklara yeniden defnedilmesi için baskı yapması gerektiği belirtilerek, "Koalisyon güçleri cesetlerin çıkarılması çalışmalarına lojistik destek sağlamalıdır. YPG/PKK'nın delilleri yok etmesine izin vermemelidir. Koalisyonun, cesetlerin kimliklerini ortaya çıkarılması için gerekli adımları atarak uygun bir şekilde defin işlemlerini yapması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rakka SNHR Toplu Mezarlar YPG/PKK

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