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  4. Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

11.12.2020 18:40 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki adam sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki adam sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Mustafa Kocabay’dan bir süredir haber alamayan yakınları, kapıya vurarak seslerini duyurmaya çalıştı. İçeriden ses gelmemesi üzerine kapıyı kırarak içeriye giren yakınları, Kocabay’ın yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. Kocabay’ı o halde gören yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin edilen Kocabay’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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