Sobadan zehirlenen çift, hayatını kaybetti! Komşuları eve gidince...

Olay, Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Gebzeli Sokak'ta 2 katlı bir müstakil evde meydana geldi. Hüseyin ve Gülbahar Acar çiftinden dünden beri haber alamayan komşuları, bugün akşam saatlerinde kontrol etmek için evlerine gitti. Komşular eve girdiklerinde çifti hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Acar çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Acar çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Hüseyin ve Gülbahar Acar çiftinin cenazeleri, otopsi için Konya Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (DHA)









