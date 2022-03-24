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Sobayı yakarken kıyafetleri tutuştu! Yaşam savaşını kaybetti

24.03.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta soba yakmaya çalışırken kıyafetleri tutuşan yaşlı adam yaşamını yanık merkezinde tedavi altına alınmıştı. 27 Ocak'tan beri hastanede tedavi altında bulunan 79 yaşındaki yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sobayı yakarken kıyafetleri tutuştu! Yaşam savaşını kaybetti

Tokat'ta evinde soba yakmak isterken elbisesinin tutuşması sonucu yanarak yaralanan yaşlı adam Samsun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tokat’ın Gökova köyünde 27 Ocak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde sobayı yakmak isteyen 79 yaşındaki Salih Taşkıran kıyafetinin tutuşması sonucu yaralandı.

KURTARILAMADI

Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanenin yanık merkezinde tedavi altında bulunan Salih Taşkıran yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti. (İHA)

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Tokat
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