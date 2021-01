Sofradan eksik etmeyin... Bağışıklığı güçlendirerek vücudu kışa hazırlıyor! Kuşburnu çayının faydaları!

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek, kışa hazırlanmaya yardımcı olur. Ödem söktürücü etkiye sahiptir. Kuşburnu, kaynatılarak tüketilmeli ve özellikle ağzı kapalı olarak kaynatılmalıdır. Aksi takdirde C vitamini kayıpları artar.

Kuşburnu, kırmızı rengini veren pigmentler sayesinde antioksidan etkisi çok yüksek olan bir meyvedir. 100 gr. kuşburnu meyvesi, 450 mg. C vitamini içermektedir. Bu nedenle kuşburnu meyvesini sonbahar aylarında beslenmeden eksik etmemek gerekir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER

Kuşburnunun en etkileyici faydalarından biri, yüksek C vitamini konsantrasyonudur. Kesin miktar bitkiye göre değişmekle birlikte, kuşburnunun tüm meyve ve sebzeler arasında en yüksek C vitamini içeriğine sahip olduğu gösterilmiştir. C vitamini, bağışıklık sisteminizde birçok önemli rol oynar: Vücudunuzu enfeksiyona karşı koruyan lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarmak

lenfositlerin işlevini arttırmak ve cildinizin dış patojenlere karşı koruyucu bariyerini korumaya yardımcı olmak gibi.

Kuşburnu, C vitamini yanında yüksek düzeyde polifenol ve A ve E vitaminleri içerir ve bunların tümü bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve korumaya yardımcı olur.

KALP HASTALIĞINA KARŞI KORUR

Yüksek antioksidan konsantrasyonu nedeniyle kuşburnu çayı kalp sağlığına fayda sağlayabilir.

Çalışmalar, C vitamini alımı ile kalp hastalığı riski arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Yapılan çalışmaya göre, günde en az 500 mg C vitamini takviyesinin, kalp hastalığı için iki risk faktörü olan LDL (kötü) kolesterol ve kan trigliseritlerinde önemli bir düşüşle ilişkili olduğunu bulunmuştur. Kuşburnu ayrıca flavonoid bakımından yüksektir. Bu antioksidanların, yüksek seviyelere sahip kişilerde kan basıncını düşürdüğü ve kalbe kan akışını iyileştirdiği gösterilmiştir