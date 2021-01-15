Sofradan eksik etmeyin... Bağışıklığı güçlendirerek vücudu kışa hazırlıyor! Kuşburnu çayının faydaları!

Kuşburnu, kırmızı rengini veren pigmentler sayesinde antioksidan etkisi çok yüksek olan bir meyvedir. 100 gr. kuşburnu meyvesi, 450 mg. C vitamini içermektedir. Bu nedenle kuşburnu meyvesini sonbahar aylarında beslenmeden eksik etmemek gerekir.
Kuşburnu meyvesi, damarları genişleterek kalp damar sağlığı açısından çok büyük önem arz etmektedir. Varis problemi yaşayan kişiler kuşburnu çaylarını diyetisyenlerin önerdiği şekilde tüketmelidir. Kolestrol düşürücü etkiye de sahiptir.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek, kışa hazırlanmaya yardımcı olur. Ödem söktürücü etkiye sahiptir.
Kuşburnu, kaynatılarak tüketilmeli ve özellikle ağzı kapalı olarak kaynatılmalıdır. Aksi takdirde C vitamini kayıpları artar.
Antioksidanlar, serbest radikal adı verilen moleküllerin neden olduğu hücre hasarını koruyan veya azaltan maddelerdir. Antioksidan bakımından zengin yiyecek ve içecek tüketmek kalp hastalığı, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik durumlara karşı koruma sağlayabilir. kurutulmuş kuşburnu veya poşet çay yerine taze kuşburnu kullanarak daha fazla antioksidan elde edebilirsiniz.
Kuşburnunun en etkileyici faydalarından biri, yüksek C vitamini konsantrasyonudur. Kesin miktar bitkiye göre değişmekle birlikte, kuşburnunun tüm meyve ve sebzeler arasında en yüksek C vitamini içeriğine sahip olduğu gösterilmiştir. C vitamini, bağışıklık sisteminizde birçok önemli rol oynar: Vücudunuzu enfeksiyona karşı koruyan lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarmak
lenfositlerin işlevini arttırmak ve cildinizin dış patojenlere karşı koruyucu bariyerini korumaya yardımcı olmak gibi.
Kuşburnu, C vitamini yanında yüksek düzeyde polifenol ve A ve E vitaminleri içerir ve bunların tümü bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve korumaya yardımcı olur.
Yüksek antioksidan konsantrasyonu nedeniyle kuşburnu çayı kalp sağlığına fayda sağlayabilir.
Çalışmalar, C vitamini alımı ile kalp hastalığı riski arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Yapılan çalışmaya göre, günde en az 500 mg C vitamini takviyesinin, kalp hastalığı için iki risk faktörü olan LDL (kötü) kolesterol ve kan trigliseritlerinde önemli bir düşüşle ilişkili olduğunu bulunmuştur. Kuşburnu ayrıca flavonoid bakımından yüksektir. Bu antioksidanların, yüksek seviyelere sahip kişilerde kan basıncını düşürdüğü ve kalbe kan akışını iyileştirdiği gösterilmiştir
Araştırmalar, kuşburnu çayının kilo vermeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Araştırmalar, Rosa canina bitkisinden elde edilen kuşburnunun, yağ yakıcı özelliklere sahip olabilen tiliroside adı verilen bir antioksidan bakımından yüksek olduğunu gösteriyor. Aşırı kilolu 32 yetişkinde yapılan 12 haftalık bir çalışmada, günlük 100 mg kuşburnu özü almak, plasebo grubuna kıyasla vücut ağırlığını ve mide yağını önemli ölçüde azalttı.
Belirsiz olsa da, bazı araştırmalar kuşburnunun tip 2 diyabete karşı koruyabileceğini öne sürüyor. Yüksek yağlı bir diyet üzerine farelerde yapılan bir çalışmada, 10-20 hafta boyunca kuşburnu tozu takviyesi, karaciğerdeki kan şekeri seviyelerini, açlık insülin seviyelerini ve yağ hücresi büyümesini önemli ölçüde düşürdü.
Kuşburnu çayı, polifenoller ve galaktolipitler de dahil olmak üzere anti-enflamatuar etkileri olan bileşiklerde yüksektir. Galaktolipidler, hücre zarlarındaki ana yağ türleridir. Son zamanlarda, güçlü anti-enflamatuar özellikleri ve eklem ağrısını azaltma potansiyelleri için araştırıldılar. Üç çalışmanın gözden geçirilmesinde, kuşburnu takviyesi, osteoartritli kişilerde eklem ağrısını önemli ölçüde azalttı. Kuşburnu özütünün romatoid artrite yardımcı olduğu da önerilmiştir, ancak araştırmalar sınırlı.
Kuşburnunun antienflamatuvar faydaları üzerine yapılan araştırmanın çaydan çok konsantre öze odaklandığını unutmayın.
Kolajen vücudunuzdaki en bol proteindir ve cildinize elastikiyet sağlamaktan sorumludur.
C vitamininin kollajen sentezini teşvik ettiği ve cilt hücrelerini güneşin zararlarına karşı koruduğu gösterilmiştir; her ikisi de cildinizin daha sıkı ve genç görünmesine yardımcı olabilir. Kuşburnu çayı bu vitamin bakımından yüksek olduğundan, içmek cildinize fayda sağlayabilir. Ek olarak, kuşburnu çayı, kolajenin parçalanmasını önlemeye yardımcı olduğu için yaşlanma karşıtı etkilere sahip olabilecek karotenoid astaksantin içerir.
Kuşburnu çayındaki diğer karotenoidler de cilt sağlığına fayda sağlayabilir. Özellikle, A vitamini ve likopenin cilt hücrelerini güneş hasarına karşı koruduğu bilinmektedir.
Taze kuşburnu, herhangi bir kir ve döküntüyü gidermek için önce iyice durulayarak çay için kullanılabilir.
Daha sonra, 4-8 kuşburnuyu bir bardak (240 ml) kaynamış suya koyun. Çayın 10-15 dakika demlenmesine izin verin ve ardından meyveleri çıkarın.
Kurutulmuş kuşburnu da kullanılabilir. Taze kuşburnuları kendiniz kurutabilir veya önceden kurutulmuş, gevşek yapraklı kuşburnu çayı satın alabilirsiniz.
Kuşburnu çayı genellikle yetişkinler için güvenli olsa da, hamilelik ve emzirme döneminde güvenli olduğuna dair kanıtlar eksiktir. Ek olarak, bazı kişilerde böbrek taşı ve lityum toksisitesi riskini artırabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum