Sofya ve Edirne'de, 'Baba Marta' kutlamaları

Ali Can ZERAY- Sevda DÜKKANCI/EDİRNE- SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN'da baharın gelişini müjdeleyen 'Baba Marta', başkent Sofya ve Edirne'de kutlandı. Bulgaristan'ın Edirne Konsolosu Radoslova Kafedzhiyska, kentte kırmızı- beyaz ipten yapılan 'Martenitsa' adlı bileklik dağıtırken, Sofya'da ise sokaklar ve ağaçlar kırmızı- beyaza büründü. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, baharın gelişini müjdeleyen 'Baba Marta' kutlamaları nedeniyle sokaklardaki ağaçlara kırmızı beyaz ipler takılıp dilekler dilendi. Bulgarlar, evde hazırladıkları veya sokaklarda seyyar satıcılardan aldıkları kırmızı- beyaz ipten yapılan 'Martenitsa' adlı bileklikleri birbirlerine hediye edip, sağlık, mutluk, huzur ve barış diledi. Edirne'de de Bulgaristan vatandaşları 'Baba Marta'yı düzenlenen etkinliklerle kutladı. Sabah Kıyık Mahallesi'nde bulunan Sveti Georgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılan Bulgarlar öğle saatlerinde Selimiye Cami önünde toplanarak, Bulgaristan'ın Edirne Konsolosu Rodoslova Kafedzhiyska'nın da katılımıyla birbirlerinin bileklerine 'Martenitsa' bağladı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve bir grup sivil toplum örgütü üyesi kadının da katıldığı etkinlikte konuşan Konsolos Kafedzhiyska, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün eski Bulgaristan geleneği olarak tüm yakınlarımıza, sevdiklerimize, Martenista dağıtmaya geldik. Sağlık, mutluluk, kısmet ve şans getirmesini istiyoruz. Martenitsa bunun sembolüdür. İnşallah bunu bizleri birleştiren bir şekilde kutlarız. 1 Mart'ta başlıyor. Leylek görene kadar takmaya devam ediyoruz. Leylek gördükten sonra Martenista'yı meyve veren bir ağaca asıyoruz, dileklerimiz gerçekleşsin diye" ifadelerini kullandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da baharın gelişini kutladıklarını belirterek, "Bütün Balkan coğrafyası olarak, komşularımızla ve dostlarımızla birlikte baharı karşılıyoruz. Yunan ve Bulgar dostlarımızla bahara güçlü bir şekilde 'merhaba' diyoruz. Bu anlamda da Marteniçkalarımızla baharın gelişini kutluyoruz. Her sene takıyorum. Her seferinde de en güzel şeyleri diliyorum. Barıştan, sağlıktan, dostluktan daha kıymetli bir şey yok. Tüm toplumların güzel ve mutlu olması için dileklerimi diliyorum. Bunlar bizim için çok önemli. Toplumların sözel kültürleri olarak bu geleneğin yaşaması çok önemli. Biz de buna bir katkı olarak Kent Müzemizde 20 kişiye bileklik yapma kursu açacağız, 'Hoş geldin bahar' diyeceğiz. Bir atölye çalışması olacak. Herkesi bekliyoruz" dedi.