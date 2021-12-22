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Saç bakım ürünlerine para harcamaya son! Soğan suyu mucizesiyle kısa sürede saçlarınızı uzatın

22.12.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu kadının en büyük hayallerinden biri sağlıklı ve uzun saçlar. Ancak saç uzatmak zaman ve sabır gerektiriyor. Bu süreyi nasıl kısaltabileceğinizi düşünüyorsanız soğan suyunun saç uzatma konusundaki mucizevi etkisinden faydalanabilirsiniz. Soğan suyu kullanarak saç uzatma yöntemlerine birlikte bakalım!

Saç bakım ürünlerine para harcamaya son! Soğan suyu mucizesiyle kısa sürede saçlarınızı uzatın

Soğan suyu, son zamanlarda saç uzatmak için sıkça kullanılan doğal yöntemlerden biri haline geldi. Bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış soğan suyu, saç köklerini güçlendirerek saçlarınızın dökülmesini önlerken gürleşmesini de sağlıyor. Yemeklerin vazgeçilmezi olan soğanın saçlarınıza faydaları saymakla bitmiyor! Gelin, nasıl kullanıldığına ve diğer faydalarına bir göz atalım.

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI

Soğan, zengin antibakteriyel içeriği sayesinde egzama ve mantar gibi saç derisi hastalıklarını tedavi etmede oldukça etkili. Saçların beyazlamasını geciktirdiği ve saçkıran olan yere uygulandığında o bölgede saç çıkarttığı kanıtlanmış bir gerçek. Ayrıca soğanda bulunan demir ve kükürt saç derisindeki kan dolaşımını artırırken saçlarınızın daha hızlı uzamasına ve kırıkların azalmasına yardımcı oluyor.

SOĞAN SUYUYLA SAÇLARINIZI BESLEYİN

Soğan suyunu saçlarınıza bakım yapmak için hazırlamanın birkaç farklı yolu var. Hepsi de oldukça basit! Bu yöntemlerin etkilerini daha iyi hissedebilmek için düzenli bir şekilde kullanmanız çok önemli. Uygulamaya başlamadan önce soğan suyunun saç derinizde tahriş veya alerjiye sebep olmayacağından emin olmak adına dirseğinizin iç kısmına ya da kulak arkasına uygulayıp test edin.

  • 1 litre kaynamış suya 3-4 tane dilimlenmiş soğanı ilave ederek 10 dakika daha kaynamasını bekleyin. Su soğuduktan sonra duştayken hazırladığınız soğan suyu ile saçınızı durulayın.

  • Diğer bir yöntem olarak 2-3 adet soğanı blender veya katı meyve sıkacağından geçirdikten sonra elinizle ya da bir tülbent yardımıyla suyunu sıkın. Çıkan suyu saç derinize masaj yaparak uygulayın. 1 saat kadar beklettikten sonra normal bir şekilde duşunuzu alabilirsiniz.

DİĞER YAĞLARLA BİRLEŞTİRİN

Daha etkili bir yol arıyorsanız ya da soğanın kokusunu bir nebze olsun bastırmak istiyorsanız doğal yağlardan faydalanabilirsiniz. Bu kürleri uygulayanlar kokusunun rahatsız etmediğini söyleseler de siz rahatsız oluyorsanız doğal yağlarla birleştirerek kullanmanızda fayda var.

  • Zeytinyağı, Hint yağı veya lavanta yağı kullanabilirsiniz. Hazırladığınız soğan suyunun içine 2-3 yemek kaşığı yağ eklemeniz yeterli. Yağların parlaklık, yumuşaklık ve saç derisini besleme özellikleriyle birleştiğinde soğan suyunun besleyici etkisinin arttığını göreceksiniz.

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