Soğanı ev temizliğinde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Pencere, aspiratör...

Doğal antibiyotik, balgam sökücü ve daha birçok özelliği ile adından söz ettiren soğan, tam bir mucize kaynağı. Sağlığınıza oldukça faydalı olan bu soğanı şimdi de ev temizliğinin bir numaralı yardımcısı ilan ediyoruz. Markete gittiğinizde fazla soğan almayı unutmayın! Gelin yemeklere lezzet katan soğanı evinizde temizlik yaparken nasıl kullanabileceğinize bir bakalım…

IZGARA TEMİZLİĞİ

Baharın ve yazın gelmesi ile birlikte piknik sezonu açıldı ve mis gibi mangalın dumanı tütmeye başladı. Ancak bir önceki piknikten kalan ızgara teline yapışan yemek atıkları canımızı sıkmaya yeter de artar. Bu güç duruma karşı soğanın etkili gücü devreye giriyor. Henüz közlenmemiş bir parça soğanla ızgaranızı ovmaya başlayın ve yemek atıklarının nasıl da tek tek döküldüğüne şahit olun. Şimdi sırada mangalda pişen lezzetli etlerin tadını çıkarmak var.

OCAK TEMİZLİĞİ

Yemek yaparken en son görmek isteyeceğimiz manzaralardan biri tencereden taşan yemeklerdir. Bu yemekler ocakta kuruyunca inatçı lekelere dönüşür ve çıkarmak bir hayli zorlaşır. Burada yine bir parça soğan ile bu lekelerden kurtulmanız mümkün. Kuruyan yemek artıklarını biraz ıslatın ve soğanla ovalayın. Dilerseniz biraz da tuz ekleyerek lekelerin daha hızlı kurtulmanızı sağlayabilirsiniz.