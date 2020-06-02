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Soğanı ev temizliğinde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Pencere, aspiratör...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yemeklerin tartışmasız en önemli malzemeleri arasında yer alan soğanı ev temizliğinde kullanmayı hiç düşündünüz mü? Eğer cevabınız “hayır” ise para harcadığınız kimyasal temizlik malzemelerini bir kenara bırakın ve soğanın ev temizliğindeki maharetine bir göz atın! İşte soğanın temizlikteki yeri…

Soğanı ev temizliğinde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Pencere, aspiratör...

Doğal antibiyotik, balgam sökücü ve daha birçok özelliği ile adından söz ettiren soğan, tam bir mucize kaynağı. Sağlığınıza oldukça faydalı olan bu soğanı şimdi de ev temizliğinin bir numaralı yardımcısı ilan ediyoruz. Markete gittiğinizde fazla soğan almayı unutmayın! Gelin yemeklere lezzet katan soğanı evinizde temizlik yaparken nasıl kullanabileceğinize bir bakalım…

IZGARA TEMİZLİĞİ

Görsel 1

Baharın ve yazın gelmesi ile birlikte piknik sezonu açıldı ve mis gibi mangalın dumanı tütmeye başladı. Ancak bir önceki piknikten kalan ızgara teline yapışan yemek atıkları canımızı sıkmaya yeter de artar. Bu güç duruma karşı soğanın etkili gücü devreye giriyor. Henüz közlenmemiş bir parça soğanla ızgaranızı ovmaya başlayın ve yemek atıklarının nasıl da tek tek döküldüğüne şahit olun. Şimdi sırada mangalda pişen lezzetli etlerin tadını çıkarmak var.

OCAK TEMİZLİĞİ

Görsel 2

Yemek yaparken en son görmek isteyeceğimiz manzaralardan biri tencereden taşan yemeklerdir. Bu yemekler ocakta kuruyunca inatçı lekelere dönüşür ve çıkarmak bir hayli zorlaşır. Burada yine bir parça soğan ile bu lekelerden kurtulmanız mümkün. Kuruyan yemek artıklarını biraz ıslatın ve soğanla ovalayın. Dilerseniz biraz da tuz ekleyerek lekelerin daha hızlı kurtulmanızı sağlayabilirsiniz.

PENCERE TEMİZLİĞİ

Görsel 3

Pencere kenarlarında oluşan lekeleri ne yaparsanız yapın bir türlü geçiremiyorsanız bir de soğanla ovalamayı deneyin. Pencere kenarlarınızı soğanla temizlediğinizde sadece bu lekelerden kurtulmakla kalmayacak, aynı zamanda böceklerin pencere kenarlarına gelmesini de engellemiş olacaksınız.

ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

Görsel 4

Mutfak temizliğinin en zor alanlarından olan ve en inatçı lekelerin bulunduğu aspiratörleri temizlemek işkence haline gelir. Pişen yemek buharı, yağı derken temizlemek imkansız bir hal almaya başlar. Ama soğan bu imkansız denen olayı da ortadan kaldırmanızda size yardım edecek. Bir paket kabartma tozunu kestiğiniz yarım soğan ile birleştirerek aspiratörü ovmaya başlayın. Bu ikinin birleşiminden sonra biriken kir ve yağlardan anında kurtularak pırıl pırıl bir aspiratöre kavuşmuş olacaksınız.

METAL EŞYA PARLATMA

Görsel 5

Aynı mangal ızgarasında olduğu gibi parlaklığını kaybeden ve matlaşan çaydanlık, kaşık, çatal ve bıçak gibi gereçlerinizi parlatma zamanınız geldiyse temizliğin uzmanı olan soğandan yardım alabileceğinizi sakın unutmayın. Bu işlem için bir miktar su ve soğan yeterli olacaktır. Su içerisinde bir süre beklettiğiniz soğanın suyu ile parlatmak istediğiniz metal eşyaları ovun ve ardından su ile durulayın. İşiniz bittiğinde metal eşyalarınızın ilk günkü gibi parladığını göreceksiniz.

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