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  4. Soğuğa aldırış etmeden, yarı çıplak karın içine atladılar!

Soğuğa aldırış etmeden, yarı çıplak karın içine atladılar!

17.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Soğuğa aldırış etmeden, yarı çıplak karın içine atladılar!

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'da soğuk havaya aldırış etmeyen bir çocuk ve bir vatandaş kıyafetlerini çıkararak karın içine atladı.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor. Dün Arnavutköy’de kar yağışına aldırış etmeyen bir çocuk ve bir vatandaşın kıyafetlerini çıkararak karın içine atlaması ilginç görüntüler oluşturdu.

SOYUNUP KARDA YUVARLANDILAR

İslambey Mahallesi’nde kaydedilen görüntülerde 6 yaşındaki Kerim ve 9 yaşındaki ağabeyi Kadir, bir süre karın üzerinde yuvarlandı, taklalar attı. Kardeşler, kar yığınlarının üzerine atladılar. O anlar ise çocukların aileleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAR BANYOSU YAPTI

Aynı mahalledeki 54 yaşındaki Adem Karadeniz ise soğuğa aldırış etmeden kar banyosu yaptı.

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Üstsüz olarak soğuk zeminde ilerlemeye çalışan vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu.

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İHA

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