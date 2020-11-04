Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkları kolay atlatmak için bu kuralı uygulayın

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çelik, mevsim değişikliği ile hava sıcaklıklarında meydana gelen düşüşlerin, burun, sinüsler ve boğazda viral ve bakteriyel enfeksiyonların sık görülmesine neden olduğunu belirterek, ''Bu etkenler arasında sıklıkla rinovirusler, influenza, parainfluenza virüsleri gelmektedir. Hatta; yaklaşık 1 yıldır dünyada pandemiye yol açan koronavirüsler de üst solunum yollarında enfeksiyonlara neden olmaktadır. Hapşırma, burun tıkanıklığı, koku alamama, geniz akıntısı, geniz kaşıntısı, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik en sık görülen semptomlardandır. Bu semptomların hepsi bir arada görülebileceği gibi birkaç semptom da bir arada görülebilmektedir'' dedi.

'ALERJİK VE ATOPİK HASTALAR DAHA DİKKATLİ OLMALI'

Dr. Çelik, Covid-19'un da benzer semptomlara yol açmasının, sonbahar mevsiminde görülen üst solunum yolları enfeksiyonları konusunda daha dikkatli olmamızı zorunlu getirdiğini söyleyerek, ''Ülke olarak topyekun savaş verdiğimiz bu hastalığa yakalanmamamın yolu, tüm üst solunum yolları enfeksiyonlarında görüldüğü gibi semptomları hissettiğimiz anda yakın temastan kaçınmaktır. Üst solunum yollarının çoğunluğun bulaşıcı olması nedeniyle temas izolasyonu, dikkatli beslenme, el hijyenine dikkat etmek, bulunduğu ortamın sıklıkla havalandırılması, iyi bir uyku ve iyi bir dinlenme hastalıklardan koruyacağı gibi, hastalık durumunda hastalığın daha kolay atlatılmasını sağlayacaktır. Ayrıca; sonbahar mevsiminin en çok tedirgin ettiği hastalar olan alerjik ve atopik hastalar daha dikkatli olmalıdır. Mevsimsel alerjik hastalıkları olan hastalar, bu dönemde dikkatli ve dengeli beslenme, alerjenlerden uzak durma, iyi bir uyku ve doktor tavsiyesiyle verilen ilaçları düzenli kullanmalıdırlar'' ifadelerini kullandı.