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Soğuk algınlığı şikayeti olan herkes doğrudan 7 gün izinli sayılacak!

12.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

Belçika'daki yeni düzenlemeye göre, soğuk algınlığı şüphesi ile randevu almak için aile hekimini arayan herkes, doğrudan 7 günlük hasta iznine ayrılacak. Salgının başladığı günlerde olduğu gibi, artık hastanın seyahat geçmişine bakılmayacak.

Soğuk algınlığı şikayeti olan herkes doğrudan 7 gün izinli sayılacak!

Belçika'da giderek artan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, soğuk algınlığı şüphesiyle aile hekimini arayan herkes, seyahat geçmişine bakılmaksızın 7 gün izinli sayılacak.

Belçika Federal Halk Sağlığı Araştırma Merkezi (Sciensano) tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimleri için mevzuat değişikliğine gidildi. Salgından şüphelenen hastalardan, aile hekimleri ile sadece telefon aracılığyla iletişim kurmaları istendi.

Yeni düzenlemeye göre, soğuk algınlığı şüphesi ile randevu almak için aile hekimini arayan herkes, doğrudan 7 günlük hasta iznine ayrılacak. Salgının başladığı günlerde olduğu gibi, artık hastanın seyahat geçmişine bakılmayacak.

Telefonda hafif soğuk algınlığı belirtilerden söz eden hastalardan, 7 gün boyunca evden çıkmamaları istenecek. Yönetmelik uyarınca, aile hekimi bu hastalara doğrudan, "7 gün iş göremez" raporu gönderecek.

Normalde aile hekimleri, sadece fiziki muayeneden sonra iş göremez raporu verebiliyordu.

Hasta gerekli hijyen önlemleri alması ve sosyal temastan kaçınması konusunda uyarılacak ve teste gerek kalmadan, şikayetlerini azaltacak tedaviye tabi tutulacak.

Eğer 7 gün boyunca şikayetler geçmez ya da daha fazla artarsa, aile hekimi hastayı hastaneye sevkedecek. Ambulans personeli ve hastane çalışanları da, "Endişe verici klinik durumu olan Covid-19 hastası" konusunda aile hekimi tarafından bilgilendirilecek.

Aile hekimleri, genel kontrol sırasında hastalarda koronavirüsle karşılaşma olasılığına karşı da, muayene sırasında cerrahi maske takmaları ve fazla yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.


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soğuk Belçika soğuk algınlığı 7 GÜN İZİN

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