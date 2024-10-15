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'Soğuk hava kar yağışı getirecek' İl il sıraladı! Rusya üzerinden geliyor... İstanbul için o güne dikkat

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.10.2024 15:46
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Kar yağacak mı? Kar geliyor mu? Soğuk havanın kendini hissetmeye başlamasıyla 'kar' soruları sorulmaya başlandı. Yurdun birçok kesiminde sıcaklıklar düşerken bazı bölgelerde gelecek soğuk havanın kar yağışı getireceği öğrenildi. İşte kar beklenen iller ve hava durumuyla ilgili son durum...

'Soğuk hava kar yağışı getirecek' İl il sıraladı! Rusya üzerinden geliyor... İstanbul için o güne dikkat

Yurdun büyük bir bölümünde artık havalar soğumaya başladı. Soğuk havalar beraberinde 'Kar yağacak mı?', 'Kar yağışı olacak mı?' sorularını da beraberinde getirdi. Sıcaklıklar düşerken ülke genelinde perşembe günü serin havanın etkisini artıracağı öğrenildi. Meteoroloji'ye göre de termometreler 7-8 derece daha düşük değerleri gösterecek. İşte kar yağışı ile ilgili il il beklentiler...

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"ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA RUSYA ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA DALGASI GELECEK"

NTV'de yer alan habere göre; NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan "Birçok kentin İstanbul, Ankara gibi birçok kentin Ekim ortalama sıcaklığı 20 derece. Ege ve Akdeniz'de ama hala 28'lere kadar çıkıyor. Çarşamba öğleden sonra Rusya üzerinden soğuk hava dalgası gelecek ki sıcaklıklar 7-8 derece daha düşük olacak. Perşembe ve cuma bu soğuk havayı daha fazla hissedeceğiz. İstanbul Salı günü 21 ama perşembe günü hissedilen sıcaklık 10-11 derece. Bu iniş çıkışlara karşı çok dikkatli giyinmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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"BU SOĞUK HAVA KAR YAĞIŞI GETİRECEK"

Öte yandan Karadeniz bölgesi için de sel uyarısı var. Yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor. Çalışkan "Bu soğuk hava kar yağışı getirecek. Sinop, Samsun, Kastamonu, Ordu, Giresun, Rize'ye kadar uzanan bölümde rakımı 1300 metre ve üzerindeki yerlerde kar yağışı bekliyoruz. Özellikle bu Karadeniz'in sahillerinde yine saydığım gibi Sinop'tan Rize'ye kadar uzanan o hat boyunca yağışlar şiddetli olacak, sel tehlikesi var" dedi.

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Sıcaklıkların gelecek hafta da mevsim normallerinde olması öngörülüyor.

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