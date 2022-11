Soğuk havalarla arası iyi olmayanların sıcacık kalmasını sağlayacak yardımcı ürün önerileri

Soğuk kış aylarında sağlığınızı korumanın ilk şartlarından biri, üşütmemek. Eğer siz de soğuk havalardan çok fazla etkileniyor ve vücudunuzu sıcak tutmakta zorluk yaşıyorsanız harika bir listeyle karşınızdayız! Tüm kışı konforlu ve sıcacık geçirmenizi sağlayacak ürünlerin yer aldığı listemizi inceleyebilir, ihtiyacınız olanları güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, hazırsanız başlayalım mı?

1. Her an her yerde yanınızda: Biggdesign Cats Pelüş Sıcak Su Torbası

Soğuk havalarda en yakın arkadaşlarınızdan biri olacak Biggdesign Cats Pelüş Sıcak Su Torbası ile vücudunuzu rahat ve sıcak tutabilirsiniz. Üstelik ürünü regl sancısını ve romatizma ağrısını hafifletmek için de kullanabilirsiniz. Sıcak su torbasının sevimli tasarımıyla göz dolduran pelüş kılıfı, sıcaklığı eşit şekilde dağıtır ve yanma problemlerinin önüne geçer. Harika, değil mi?

2. Sıcacık bir kış için: Partikirtasiye Giyilebilir Mavi Battaniye

Kış günlerinde battaniye altında film izlemeyi seviyor ancak battaniyeyle rahat hareket edemiyorsanız sıradaki ürünü çok seveceksiniz! Partikirtasiye Giyilebilir Mavi Battaniye ile ısınırken özgürlüğün keyfini çıkarabilirsiniz. Özel tasarıma sahip battaniye ile telefon, kumanda, bilgisayar kullanırken ya da bir şeyler atıştırırken kollarınızı rahatça hareket ettirebilirsiniz. İki farklı boyutta üretilen ürün, kış mevsiminin vazgeçilmezi olacak!

3. Hem sıcak hem rahat: Aykatrend Günlük Bayan Ev Botu Panduf

Soğuk havalarda ayağını bir türlü ısıtamayanlardansanız Aykatrend Günlük Bayan Ev Botu Panduf'u tercih edebilirsiniz. Altı farklı rengi, geniş beden seçenekleriyle hemen herkese ve zevke hitap eden ürün; zarif modeli ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Yumuşacık dış malzemesi ve kalın tabanı ayağınızı soğuktan korumaya yardımcı olur. Pandufun giyimi de oldukça rahat.

4. Soğuk havayı engelleyin: Philips AMF220/15 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici

Ortamdaki serin havayı yumuşatacak özel bir ürün arayışındaysanız Philips AMF220/15 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici’yi değerlendirebilirsiniz. Isıtma, hava temizleme ve soğutma gibi farklı fonksiyonlara sahip olan ürün; üç kademeli ayar sunar. Hafif yapısıyla rahat taşınır. 360 derece hava akımı sağlayarak mekânı kolayca ısıtır. Üç katmanlı HEPA filtresi sayesinde hava kalitesini artırır.

5. Ellerini ısıtamayanlara: Hileyu USB Isıtmalı Eldiven

Soğuk havalarda ellerinizi ısıtamamaktan şikâyetçiyseniz harika bir önerimiz var: Hileyu USB Isıtmalı Eldiven! Çift taraflı ısıtma yastığına sahip eldiveni özellikle bilgisayar kullanırken elleri üşüyenler rahatlıkla tercih edebilir. İki farklı renk seçeneği bulunan eldiven, elastik yapısıyla rahat giyilir. Çabuk ısınan ürünü rahatça yıkayabilirsiniz. Ancak ürünün temizliğini gerçekleştirirken ısıtma plakasını çıkarmanız gerektiğini hatırlatalım.

6. Sıcak terapi için: Cosi Home Elektrikli Yumuşak Polar Isıtıcı Yastık Ped

Soğuk havalarda üşütmeye bağlı olarak sıklıkla boyun ve omuz ağrısı çekenlerin severek kullanacağı Cosi Home Elektrikli Yumuşak Polar Isıtıcı Yastık Ped, ısı terapisi için ideal ürünlerden biri. Zamanlayıcı özelliği ile güvenle kullanılan ürün, 90 dakika sonra otomatik olarak durur. Isı derecesi ise üç farklı kademeden oluşur.

7. Soğuklara meydan okuyun: BROOD's İçi Polarlı Hırka

Polar malzemeden üretilen tekstil ürünleri hem yumuşaklığı hem çabuk ısıtma özelliği sebebiyle çok seviliyor. BROOD's İçi Polarlı Hırka da bu ürünlerden biri. Model, her an her ortamda sizi soğuktan korur ve sürekli sıcak kalmanıza yardım eder. Yumuşak dokusu konforlu hissettirir. Hafif yapısıyla rahat hareket etmenizi sağlar. Hem kadın hem erkeklerin kullanabileceği ürüne şans vermeye ne dersiniz?

8. En pratik ısıtıcı: Checkmate 10 Adet Isınmatik Cep Sobası

Tek kullanımlık, toksik madde içermeyen, özel geliştirilen Checkmate 10 Adet Isınmatik Cep Sobası'nı ister ısı terapisi gerektiren bölgelerinize ister dışarda olmanız gereken zamanlarda ısınmak için kullanabilirsiniz. Tek kullanımlık ürünü açtığınız an ısıtma özelliği aktif olmaya başlar. Etkisini ise 12 saat kadar sürdürür. Dağcılık gibi sporlarla uğraşanların çok seveceği ürünü mutlaka inceleyin!

9. Şık ve rahat: Penti Kadın Termal Tayt

Kış aylarında soğuktan korunmanın en kolay yolu, termal taytlar. Penti Kadın Termal Tayt, özel esnek yapısıyla kolay giyilir ve hareket özgürlüğü sunar. İç kısmı polardan üretilen taytın dokusu son derece yumuşak. Teninize nazikçe dokunacak tayt ile oversize kesim kazakları ve elbiseleri rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Üç farklı bedende üretilen taytı severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

10. Üşümeye son: Karaca Home Softy Indigo Comfort Tv Battaniyesi

İster yatağınızda ister oturma odanızda televizyon battaniyesi olarak kullanabileceğiniz Karaca Home Softy Indigo Comfort Tv Battaniyesi'nin dokusuna hayran kalacaksınız. Pamuklu yumuşacık yapısıyla sizi nazikçe saracak battaniye, çamaşır makinesinde yıkamaya uygun. Soğuk günleri üşümeden rahatlıkla geçirebileceğiniz şık battaniyeyi yatak örtüsü ya da koltuk şalı olarak da kullanabilirsiniz. Kırışmayan ve solmayan özel kumaşı sayesinde rahat kullanacağınız ürünü kaçırmayın!