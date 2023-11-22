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    4. Soğuk kış aylarında sarılacak bir sevgiliye ihtiyaç duyabilirler! En çok üşüyen burçlar belli oldu

    Soğuk kış aylarında sarılacak bir sevgiliye ihtiyaç duyabilirler! En çok üşüyen burçlar belli oldu

    22.11.2023 09:13 | Son Güncelleme:
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    Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte birçok kişinin romantik ilişkiye ihtiyaç duyabileceğini belirtip ‘yanlış ilişkiler kurmama’ yönünde uyarıda bulundu. Astrologlar ise su elementiyle özdeşleşen bazı burçların soğuk havalarda daha hassas olabileceklerini açıkladı. İşte, en çok üşüyen burçlar...

    Soğuk kış aylarında sarılacak bir sevgiliye ihtiyaç duyabilirler! En çok üşüyen burçlar belli oldu

    Evlilik ve aile terapisti Sophie Cress, yaptığı açıklamada insanların soğuk aylarda ‘yakınlık ve aşırı samimiyet özlemi’ duyduğunu, bu yüzden kısa süreli aşklara kapıldıklarını belirtti. Olumsuz hava koşullarının birçok ili etkisi altına almasıyla birlikte bir açıklama da astrologlardan geldi. En çok üşüyen burçlar belli oldu.

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    KIŞ AYLARINDA ROMANTİK İLİŞKİLERE DAHA AÇIK OLURLAR

    Su elementiyle bağlantılı olan Yengeçler duygusal kişilerdir. Fiziksel olarak soğuğa karşı daha hassas olabilen bu kişiler sarılacak bir sevgiliye ve romantik ilişkilere açık olabilirler.

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    TUTKULARI KIŞ AYLARINDA AŞKA DÖNÜŞEBİLİR

    Akrep burcu insanı tutkuludur. Su elementiyle özdeşleşen Akrepler güçlü ve derin duygulara sahiptirler. Bu durum bilhassa kış aylarında fiziksel olarak soğuk hava koşullarına karşı bir hassasiyete dönüşebilir.

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    ROMANTİK ANLAR YAŞAMAK İSTEYECEKLER

    Su elementiyle ilişkili olan Balık burcu duygusal ve duyarlıdır. Soğuk havaya karşı hassas bir doğaya sahip olabilen bu kişiler kış aylarında battaniye altına girip birlikte film izleyebileceği bir sevgiliye ihtiyaç duyabilirler. Astrologlara göre Balık burcu insanının bu süreçte romantik anlar yaşamak istemesi kuvvetle muhtemel olacaktır.

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