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Soğuk ve yağışlı hava Arap Yarımadası'nı esir aldı! Çöle kar yağdı

28.12.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arap Yarımadası'nda yer alan Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların düşmesi ile dolu ve kar yağışı görüldü. Kuveyt'in aynı isimli başkentine dolu yağdı.

Soğuk ve yağışlı hava Arap Yarımadası'nı esir aldı! Çöle kar yağdı

Körfez ülkeleri soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bölge ülkelerinden Kuveyt'te dolu, Suudi Arabistan'da ise kar yağışı etkili oldu.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede etkili olan olumsuz hava koşullarıyla ilgili bilgi verildi.

Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı açıklaması! Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı açıklaması!

Sağanak sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, etkisini sürdüren yağışta meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi ve acil durumlara karşı ilgili birimlerin telefon numaraları paylaşıldı.

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Kuveyt Meteoroloji Kurumu da ülkede fırtınayla birlikte etkili olan sağanakta metrekareye 55 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Kuveyt yerel basınındaki haberlerde ise ülkenin güney kesimi ve birkaç bölgesinde şiddetli yağmurun ardından "dolu fırtınası"nın etkili olduğu belirtildi ve konuyla ilgili görsellere yer verildi.

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SUUDİ ARABİSTAN'DA KAR SEVİNCİ

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde ise ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinin gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisinde kaldığı aktarıldı.

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Soğuk hava dalgasının ardından Levz Dağları bölgesinin "beyaza büründüğü" ifade edilen haberde, ülkenin birçok yerinden insanların "kar sevincini" yaşamak için buraya seyahat ettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın kuzey komşusu Ürdün'de de pazartesi günü şiddetli yağış sonucu bazı yerlerde heyelan meydana gelmiş ve kimi bölgelerde yollar kapanmıştı. (AA)

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Kuveyt Suudi Arabistan kar

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