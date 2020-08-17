Söğüt kabuğunun faydalarına çok şaşıracaksınız! Bel ve baş ağrısı, kalp krizi riski...

Botanik dilinde "Salix" olarak adlandırılan söğüt ağacının tarihi çok eskilere dayanır. Öyle ki, Neolitik Çağ yerleşimlerinin kalıntılarındaki dere kenarlarında söğüt ağacı kalıntıları bulunmuştur. Bu da bizleri, antik çağlarda dahi söğüt ağacının sağlığa olan faydalarından yararlanılabildiği sonucuna ulaştırır. Bu kullanım alanlarının, eskilerden günümüze kadar gelip gözden düşmemeyi başarmış olmaları ise ne kadar işlevsel olduklarının bir göstergesidir. Lafı daha fazla uzatmadan, gelin bu faydaların neler olduğuna birlikte göz atalım.
1. SİVİLCELERİ HAFİFLETİR
Kozmetik ürünlerin içeriklerine baktığınızda, hemen hemen hepsinde söğüt ağacı kabuğu kullanıldığını görebilirsiniz. Bunun sebebi, söğüt ağacı kabuğunun ciltteki iltihaplanma ve yağlamayı önlemesidir. Çünkü içinde salisilat gibi, asit bazlı maddeler vardır. Bu da söğüt ağacı kabuğunu sivilce tedavisinde iyi bir etken haline getirir.
2. BAŞ AĞRILARINI AZALTIR
Beyaz söğüt ağacının kabuğu tüketildiği zaman, baş ağrılarına bağlı olarak ortaya çıkan gerginlik yok olur. Çünkü beyaz söğüt ağacı kabuğunda, aspirinde bulunan asit bazlı bir madde olan asetil salisilat mevcuttur. Salisilik asit tüketimi sayesinde baş ağrıları rahatlıkla yok edilebilir. Ancak söğüt kabuğunun iyileştirici etkileri aspirine göre daha geç hissedilir. Yine de etkilerinin kalıcılığı aspirinden daha uzun ömürlüdür.
3. BEL AĞRILARINI GEÇİRİR
Söğüt ağacı kabuğundaki tamamlayıcılar bel, boyun ve kas ağrıları için doğal bir ilaç olarak kullanılabilir. Çünkü bu bölgelerde oluşan ağrıların esas sebebi iltihaplanma kaynaklı durumlardır. Söğüt ağacı kabuğu bu iltihaplanmaları gidererek ağrıların azalmasına ve hatta kaybolmasına yardımcı olur. Bu yönde yapılan araştırmalarda ise, ağrılardan mustarip kişilerde söğüt ağacı kabuğu kullanımının, plasebo kullanımından daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
4. ADET DÖNEMİNDE OLUŞAN KRAMPLARI AZALTIR
Adet dönemlerinde oluşan kramplar, genelde yumurtalık etrafında oluşan iltihaplanmaların ve prostaglandin düzensizliğinin sonucudur. Söğüt ağacının kabuğunda bulunan maddeler, iltihaplanmayı giderip prostaglandini düzenlemeye soktuğu için sadece adet döneminde oluşan krampların değil, aynı zamanda adet öncesi semptomların da önüne geçer.
5. KALP KRİZLERİNİN VE FELCİN ÖNÜNE GEÇER
Amerikan Kalp Örgütü tarafından yapılan araştırmalara göre, gülük bazda düşük dozajlı aspirin kullanımı, kalp krizi ve felç risklerinin önüne geçebiliyor. Çünkü aspirin tabletlerinde kan pıhtısı oluşumunu önleyici maddeler bulunuyor. Söğüt ağacı kabuğu da aspirin ile aynı etkileri gösterdiğinden dolayı, kabuğun kullanımının da felç ve kalp krizlerini önlediği söyleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum