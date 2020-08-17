Söğüt kabuğunun faydalarına çok şaşıracaksınız! Bel ve baş ağrısı, kalp krizi riski...

Botanik dilinde "Salix" olarak adlandırılan söğüt ağacının tarihi çok eskilere dayanır. Öyle ki, Neolitik Çağ yerleşimlerinin kalıntılarındaki dere kenarlarında söğüt ağacı kalıntıları bulunmuştur. Bu da bizleri, antik çağlarda dahi söğüt ağacının sağlığa olan faydalarından yararlanılabildiği sonucuna ulaştırır. Bu kullanım alanlarının, eskilerden günümüze kadar gelip gözden düşmemeyi başarmış olmaları ise ne kadar işlevsel olduklarının bir göstergesidir. Lafı daha fazla uzatmadan, gelin bu faydaların neler olduğuna birlikte göz atalım.

1. SİVİLCELERİ HAFİFLETİR

Kozmetik ürünlerin içeriklerine baktığınızda, hemen hemen hepsinde söğüt ağacı kabuğu kullanıldığını görebilirsiniz. Bunun sebebi, söğüt ağacı kabuğunun ciltteki iltihaplanma ve yağlamayı önlemesidir. Çünkü içinde salisilat gibi, asit bazlı maddeler vardır. Bu da söğüt ağacı kabuğunu sivilce tedavisinde iyi bir etken haline getirir.

2. BAŞ AĞRILARINI AZALTIR

Beyaz söğüt ağacının kabuğu tüketildiği zaman, baş ağrılarına bağlı olarak ortaya çıkan gerginlik yok olur. Çünkü beyaz söğüt ağacı kabuğunda, aspirinde bulunan asit bazlı bir madde olan asetil salisilat mevcuttur. Salisilik asit tüketimi sayesinde baş ağrıları rahatlıkla yok edilebilir. Ancak söğüt kabuğunun iyileştirici etkileri aspirine göre daha geç hissedilir. Yine de etkilerinin kalıcılığı aspirinden daha uzun ömürlüdür.